Secrets d’Histoire sur George Sand sur France 2 en Direct et Replay

Secrets d’Histoire sur George Sand sur France 2 > Lorsque l’on regarde Secrets d’Histoire sur France 2, le déroulement de l’émission n’a plus aucun secret pour le téléspectateur averti ; pour les plus curieux qui n’auraient pas encore tenter l’aventure, Secrets d’Histoire dresse le portrait d’hommes et de femmes historiquement importants et importantes.

Ce soir, sur France 2, c’est George Sand qui a gagné sa place dans Secrets d’Histoire. Comme à l’accoutumer, des révélations seront faites sur son existence, mais des anecdotes sont également dévoilées, le tout accentué par la présence de nombreux écrivains, historiens, et parfois même descendants.

Pour mieux comprendre comment cette jeune aristocrate du 19e siècle est devenue George Sand, il faut se diriger vers l’enfance d’Aurore Dupin.

Pour l’occasion, Stéphane Bern fait alors le portrait de cette brillante femme qui n’aura jamais hésité à bousculer les codes d’une société rigide afin de vivre libre.

Secrets d’Histoire sur George Sand ce 2 août sur France 2

Ainsi, le téléspectateur va la découvrir amoureuse, et assumant sa féminité dans ses costumes d’hommes ; elle parviendra d’ailleurs à s’attirer les faveurs d’Alfred de Musset (poète) et de Frédéric Chopin (pianiste).

Sachez que vous pouvez regarder Secrets d’histoire sur George Sand ce mardi 2 août 2016, à partir de 20 heures 55 sur la chaîne France 2.

Au cours de l’émission Secrets d’Histoire, l’on suit son ascension vers la célébrité, jusqu’à son engagement politique au moment des insurrections Parisiennes de 1848. Malgré sa fougue et sa détermination, cela ne suffira pas et, déçue, elle se retira de la politique petit à petit.

Sa dernière partie de sa vie se passera alors sur les terres Berrichonnes qui l’auront vu grandir. Connue pour son grand cœur, celle qui possède comme surnom la Bonne dame de Nohant s’éteindra à l’âge de 71 ans, en 1876, laissant derrière elle une œuvre littéraire incroyable.

