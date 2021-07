Échappées belles au fil de la Garonne sur France 5 en vidéo replay

Échappées belles au fil de la Garonne sur France 5 ce 30 juillet > Que les émissions de voyages ont la côte auprès des téléspectateurs, et pour cause ! Les paysages que l’on découvre sont bien souvent magnifiques, et emplis d’histoire.

Ce soir sur France 5, l’émission Échappées belles nous permet d’en apprendre un peu plus sur la Garonne, tout en découvrant des décors à couper le souffle ; sans oublier les multiples rencontres avec de véritables passionnés.

Si la Garonne prend sa source dans les Pyrénées Espagnoles, elle coule principalement en France avant de se jeter dans l’Océan Atlantique.

Ainsi, le fleuve est le véritable fil rouge de cette émission de Sophie Jovillard, un périple incroyable qui va la mener dans divers endroits de l’hexagone, à commencer par Toulouse.

Échappées belles au fil de la Garonne sur France 5 ce 30 juillet

Ici, dans la ville rose, Sophie a rendez-vous avec un greeter ; Rachel est une passionnée de sa ville et est spécialisée dans la visite de lieux inédits, loin des sentiers connus.

Échappées belles au fil de la Garonne est à regarder à partir de 20 heures 40 sur France 5, ce samedi 30 juillet 2016.

Au sommaire de l’émission, l’on retrouve, dans l’ordre, Les couleurs de Toulouse ; Le canal de la Garonne, l’autre canal ; Le mascaret, phénomène naturel ; Les pruneaux d’Agen : de la prune d’Ente au pruneau ; Demeures d’exception, la Garonne comme jardin ; Le grand débarquement des bateaux de croisière ; Carnets de routes, sur les bords du fleuve Amour.

L’occasion, alors, de découvrir l’apprentissage du wakeboard, la pêche au carrelet à Pauillac, une journée au côté de Sarah et de ses brebis, mais aussi le partage du mascaret à Saint-Pardon.

Partager : Twitter

Facebook