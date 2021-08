Neverwinter s’offre enfin une sortie sur PS4, bien après la Xbox One > Sur PC d’abord, puis sur Xbox One ensuite, le jeu de rôle en ligne Dungeons and Dragons Neverwinter aura fait les meilleures heures de jeu pour les plus chevronnés.

Que l’attente fut longue pour les joueurs PS4, très désireux de se lancer, eux aussi, dans l’aventure conté merveilleusement bien par les équipes de Cryptic Studio. Que ce soit sur PC dans un premier temps, puis sur Xbox One ensuite, force est de constater que Neverwinter aura été un succès.

Au fil de son existence, ce jeu-vidéo massivement multijoueurs ; ainsi que free-to-play, aura réussi à convaincre les joueurs de sa qualité, tout en offrant de l’action intense en coopération. Malgré de nombreux bugs ; corrigés au gré des mises à jour, la qualité des extensions suffira à tenir en haleine des millions de joueurs à travers le globe.

Pour cette version PS4 de Neverwinter, les joueurs pourront retrouver l’intégralité du contenu déjà disponible sur PC et Xbox One (soit neuf extensions et pas moins de huit classes jouables), de quoi se laisser prendre au jeu de la plus belle des façons.

Free-to-play oblige, les joueurs peuvent toujours débourser quelques euros pour fluidifier une progression qui se veut assez lente. S’il est possible d’acquérir de très bons équipements de manière conventionnelle, il vous faudra passer de nombreuses heures derrière votre manette si vous ne désirez pas passer à la caisse ; rien de bien méchant lorsque l’on regarde l’immense étendue de jeu qui se profile.

En embarquant d’office les extensions et les corrections de bugs apportées au fil des mois, Neverwinter peut se vanter d’offrir de très nombreuses heures de jeu pour réussir au moins l’histoire principale, mais également chacun des donjons disponibles en coopération ; comptez alors facilement plus de 70/80 heures pour gratter la simple surface.

Les amoureux du PVP (joueur contre joueur) pourraient bien être conquis également, puisque le mode se veut, lui aussi, très nerveux ; attention toutefois puisque les joueurs ayant déboursé de l’argent réel posséderont un avantage certain.

Notons, enfin, que le jeu Neverwinter était disponible une semaine avant son lancement officiel sur PS4, mais uniquement pour ceux ayant acheté le pack fondateur.

