Mafia 3, Final Fantasy XV, Pokemon : les hits du jeu vidéo

Mafia 3, Final Fantasy XV, Pokemon et les hits de fin d’année se font attendre > Loin d’être aussi surprenante que l’an passé, la conférence de l’E3 2016 aura toutefois apportée de nombreuses précisions et de nouvelles images sur des jeux très attendus par le grand public.

Qu’on se le dise, l’E3 2016 aura apporté son lot de tremblement de salles, même s’il n’était pas aussi spectaculaire qu’il y a un an. Pas de soucis en revanche, puisque les nombreux jeux présentés sont des titres devant se dévoiler assez rapidement dans les étals des magasins, de quoi égayer à coup sur la rentrée 2016, mais également la fin d’année et cette période de fête.

L’avalanche de hits débute donc dès le mois de septembre et l’on retrouvera pour tous les goûts. Alors que les amateurs de sports vont pouvoir s’adonner à la nouvelle cuvée de NHL ou encore à Fifa 17 ; présentant d’ailleurs un mode aventure bien sympathique sur le papier, les amoureux d’aventure pourront se diriger vers Dragon Quest VII : La quête des vestiges du monde sur Nintendo 3DS, ou encore sur du côté de Sony, avec Psycho-Pass : Mandatory Happiness sur PlayStation 4 et PS Vita.

En septembre néanmoins, la plus grosse sortie nous vient de Square Enix, qui délivre enfin le tant attendu Final Fantasy XV. Avec une sortie mondiale programmée pour le 30 septembre, ce nouvel opus de la franchise Final Fantasy risque bien de faire un carton, si les nombreuses idées et le background du jeu répondent encore à l’unisson ; bien entendu, nous surveillerons cela de près et nous reviendrons dessus en temps et en heure.

Au mois d’octobre, c’est un nouveau séisme qui s’apprête à frapper les salons des joueurs, et réussir à toucher à tout pourrait bien relever du miracle. Alors que la Wii U accueillera les nouvelles aventures de Mario dans Paper Mario : Color Splash, la Xbox One, elle, permettra d’effectuer de merveilleuses retrouvailles avec les Locustes dans Gears of War 4. Loin d’être fini, le mois d’octobre nous transportera dans le temps avec Battlefield 1, tout en nous offrant de nouveaux mondes à explorer, puisque la sortie du PlayStation VR est, elle aussi, fixée en octobre (avec les jeux qui vont avec et sur lesquels nous reviendrons) !

The Last Guardian, le remake de Skyrim, World of Final Fantasy ou encore Friday The 13th : The Game, le mois d’octobre en propose encore une fois pour tous les goûts, et c’est sans compter sur Titanfall 2 d’Electronic Arts, Yomawari : Night Alone, un survival-horror prometteur sur PS Vita, WWE 2K17 et Dragon Quest Builders. Mais en octobre, c’est bien Mafia 3 qui prend le plus d’espace et qui est désireux de faire un véritable carton. Très longtemps attendue, cette suite permettra de renouer avec les années 1960, dans une histoire de trahison qui promet déjà des étincelles.

Plus calme, mais toujours aussi intéressant pour les joueurs sur le papier, le mois de novembre permettra de découvrir ; enfin !, la nouvelle génération des jeux-vidéo Pokemon, avec Pokemon Lune et Pokemon Soleil ; au programme, de nouvelles espèces, une nouvelle région, de nouveaux légendaires, et, surtout, de nouvelles fonctionnalités ; beaucoup parlent de fusions entre dresseur et Pokemons ; gageons que le constat soit plaisant si tel est le cas. Si Pokemon n’est pas votre tasse de thé, vous ferez bien une partie de Mario Party : Star Rush sur 3DS ou de Gran Turismo Sport sur PS4 ? Non ? Et bien libre à vous de prendre la direction de San Francisco dans Watch Dogs 2, de vous la jouer furtif dans Dishonored 2 ou de retrouver vos amis sur la nouvelle mouture de Call of Duty, Call of Duty : Infinite Warfare.

Enfin, voici le mois du père noël et s’il ne vous pas encore régalé, il va avoir beaucoup de travail. Dès le début du mois, c’est South Park : L’Annale du destin qui permettra aux fans de se plonger dans une nouvelle et attrayante aventure dans le Colorado ; le même jour, l’on devrait ; si tout se passe bien et après une erreur de Microsoft ayant dévoilé la date de sortie, pouvoir prendre la direction de Willamette (toujours dans le Colorado !), pour s’adonner à la chasse aux zombies dans Dead Rising 4, une exclue temporaire sur Xbox One et PC. Si la date de sortie venait à se confirmer, elle collerait parfaitement avec le calendrier, puisque l’hiver et les fêtes de Noël sont au cœur de ce nouvel opus. Quoi qu’il en soit, la rentrée s’annonce bouillante et réussir à vivre toutes ces expériences seraient un exploit ; nous tenterons, bien entendu, de couvrir un maximum de sorties ; le rendez-vous est pris !

