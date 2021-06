Voir le match d’ouverture de l’Euro en direct et replay sur Internet

Voir le match d’ouverture de l’Euro 2016 entre la France et la Roumanie sur TF1 en direct ce 10 juin > Que l’attente fut longue pour les joueurs, comme pour le public. Nous y sommes enfin et l’ouverture de l’Euro 2016 de football permet à la France de mettre fin à deux longues années de matchs amicaux.

Car oui, qualifiée d’office pour cet évènement qui se déroule sur ses terres, la France n’avait pas réellement de pression lors des sorties de ces deux dernières années. En revanche, à l’approche de l’Euro 2016, la tension est montée d’un cran et il fallait se préparer correctement.

Imaginez seulement que cette équipe doit réussir à passer outre la pression du premier match de l’Euro 2016 se déroulant dans le pays, une pression terrible d’autant que l’on fête l’ouverture de la compétition. Si la France est au centre des attentions, n’oublions toutefois pas son adversaire, la Roumanie.

Pour la Roumanie justement, l’on pouvait se targuer d’être la meilleure défense lors des phases de qualifications pour l’Euro 2016, mais depuis quelques matchs, cette même défense ne convainc plus.

Alors certes, nous pourrons toujours évoquer que les matchs de préparations ne sont qu’un moyen juste de tester les meilleures combinaisons et de faire quelques folies sur le terrain, mais la confiance se doit d’être engrangée, et ce, quelle que soit la rencontre à laquelle nous participons.

Il vous est possible de voir le match d’ouverture de l’Euro 2016 entre la France et la Roumanie dès 20 heures 50 sur TF1, en direct ce vendredi 10 juin.

Et à ce jeu-là, force est de constater que la Roumanie ne se sera jamais permis de rêver en grand, si ce n’est lors du dernier match de préparation. Pour la première sortie, l’on a eu bien du mal à tenir la victoire face à la République démocratique du Congo. Avec un résultat nul, un but partout, la rencontre suivante, face à l’Ukraine, était déjà décisive. Malgré de nombreux efforts offensifs, la Roumanie ne parviendra toujours pas à s’imposer, pire encore lorsque l’on sait que la Roumanie connaîtra sa première défaite en deux longues années (4-3). Il fallait alors remettre les pendules à l’heure et faire le plein de confiance face à la Géorgie, ce que la Roumanie fera d’une très belle manière en s’imposant largement cinq buts à un.

Du côté Français, la préparation s’est plutôt bien déroulée et l’on cherche encore une défaite depuis le revers face à l’Angleterre, en novembre dernier. Depuis l’absence de Karim Benzema, l’équipe de France est sur un nuage offensivement et il ne se passait pas un match sans que l’on assiste à au moins trois buts des Bleus. Victorieuse face aux Pays-Bas (3-2), la Russie (4-2), le Cameroun (3-2) puis finalement l’Écosse (3-0) pour son dernier match de préparation, l’équipe de France aura toujours fait trembler ses adversaires et aura inscrit 13 buts en quatre rencontres. Certes, la défense est toujours un point faible, mais avec une telle attaque, nous pourrions pardonner cette lacune.

Désormais dans la compétition, la France pourra-t-elle conserver son rythme de jeu et se montrer aussi percutante devant les buts adverses ? De son côté, la Roumanie veut également bien démarrer son Euro, de la même façon qu’elle aura terminé sa phase de préparation. Il ne reste plus qu’à espérer du spectacle et des buts pour lancer cette nouvelle édition de l’Euro de football.

