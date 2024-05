Zone Interdite dans les coulisses du plus grand paquebot du monde sur M6 ce 29 mai > Aux informations ces derniers mois, il était difficile de passer à côté de l’histoire du plus grand paquebot du monde, l’Harmony of the Seas.

Véritable aventure pour les ouvriers de Saint-Nazaire, ce paquebot restera pour longtemps dans les pages d’histoire.

Avec ses 362 mètres de long, l’Harmony of the Seas est, à ce jour, le plus grand paquebot du monde et son récit est incroyable. Pour respecter les délais de livraison d’un croisiériste Américain célèbre, les 3 000 ouvriers du chantier naval de Saint-Nazaire ont travaillé jour et nuit.

Ce soir, l’émission Zone Interdite fait un retour sur les différentes étapes de construction, tout en mettant en avant les nombreuses difficultés rencontrées par le personnel.

Ainsi, l’on retrouve Solène qui, en charge de l’ameublement, doit faire acheter plus de 15 000 pièces qui répondent à un cahier des charges très précis.

Vous pouvez regarder Zone Interdite dans les coulisses du plus grand paquebot du monde à partir de 20 heures 55 sur M6, ce dimanche 29 mai 2016.

De son côté, Brigitte est la responsable du découpage des tôles, la première et certainement la plus importante étape de la construction du paquebot ; pour éviter les retards, la moindre erreur n’est pas permise.

Enfin, Patrice manipule chaque jour un portique capable de soulever des pièces de plus de 1 000 tonnes, tandis que Claudie, patronne d’un bar de Saint-Nazaire, nous raconte son quotidien depuis le lancement de la construction de l’Harmony of the Seas.

