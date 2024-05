Battlefield 1 reprend le chemin de la Première Guerre Mondiale sur consoles et PC > Annoncé et dévoilé début mai 2016, Battlefield 1 a surpris son monde, mais viendra toutefois confirmer les quelques rumeurs qui se bousculaient quelques temps avant l’annonce.

Dans la série des jeux-vidéo Battlefield, nombre d’épisodes auront réussi à plaire au plus grand nombre ; toujours jugés moins accessible qu’un Call of Duty, la licence Battlefield s’est entouré de nombreux défenseurs, et ce, malgré des épisodes à la finition parfois, plus mitigée.

Dernier en date, Battlefield Hardline mettait le joueur dans la peau d’un flic ne désirant que rétablir l’ordre dans une ville où les délinquants se faisaient de plus en plus pressants. Malgré un solide mode histoire et un multijoueur très nerveux, Battlefield Hardline ne réunira jamais les joueurs, dont beaucoup préféraient encore rester sur Battlefield 4 ; il faut bien dire que jouer aux flics et aux voyous n’est pas plaisant pour tous, mais l’on possédait là, l’un des meilleurs épisodes de Battlefield à ce jour.

Le changement ne se fera pas attendre très longtemps. Alors que du côté de la concurrence l’on préfère poursuivre les aventures dans une époque toujours plus lointaine dans le futur, du côté de Dice et d’Electronic Arts, l’on tente un grand coup, celui de se retourner vers le passé, une époque que trop représentée ces dernières années dans les jeux-vidéo, notamment dans les Call of Duty.

Battlefield 1 reprend le chemin de la Première Guerre Mondiale sur consoles et PC

Cette fois-ci pourtant, ce n’est pas la Seconde Guerre Mondiale qui est au centre des attentions, mais bien la Première Guerre Mondiale. Historiquement plus lente, il sera intéressant de voir comment les évènements seront transposés afin de rendre le tout plus nerveux pour ne pas ennuyer les joueurs dès les premiers instants. Pour son mode histoire par exemple, Dice dit avoir noté ses erreurs du passé et l’on devrait assister à un spectacle plus convainquant.

Dans le solo du titre, l’on ne devrait alors pas contrôler un homme mis en avant par le scénario, mais bien plusieurs personnalités, et ce, aux quatre coins du monde. Fait intéressant, l’on devrait également pouvoir contrôler une femme, ce qui serait un plus d’autant que le fait était rarissime à l’époque.

Quelques informations ont encore été dévoilées lors de la présentation de Battlefield 1, comme la possibilité d’utiliser des chevaux pour se déplacer plus rapidement sur la carte qui se dit immense et surtout, Battlefield oblige, destructible. Si l’on ne sait pas encore dans quelles proportions la carte pourra se dégrader, l’on sait déjà que les tirs de mortiers feront des cratères dans le sol, tandis que le gaz moutarde emplira les nombreuses tranchées, ne laissant au final que peu de chance de survie aux adversaires ; jusqu’à 64 en multijoueurs.

Enfin, l’accent a surtout été mis sur les combats au corps-à-corps, et de nombreuses armes sont disponibles. Entre baïonnettes, sabres, massues et autres épées, le choix peut s’avérer compliqué. Dans son arsenal plus lointain, l’on devrait découvrir les classes habituelles de la série Battlefield, avec ses snipers, fusils d’assaut, fusils mitrailleurs, fusils à pompe et autres joyeusetés. Il ne fait nul doute que l’on en apprendra bien plus lors d’une nouvelle présentation de Battlefield 1, certainement pendant l’E3 2016.

J’aime ça : J’aime chargement…