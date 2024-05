Cauchemar en cuisine à Cagnes-sur-Mer sur M6 ce 17 mai > Vous l’attendiez peut-être avec impatience, voici que Philippe Etchebest fait son grand retour sur M6, dans un épisode inédit de Cauchemar en cuisine ; direction Cagnes-sur-Mer pour la suite des évènements.

Pour sa nouvelle intervention auprès de restaurateurs en détresse, c’est à Cagnes-sur-Mer que se rend Philippe Etchebest ce soir, afin de redresser la barre dans un établissement en souffrance.

Ici, à Cagnes-sur-Mer, c’est une pizzeria, tenue par Cathy, qui pose des difficultés. Cette gérante manque cruellement de confiance en elle et a tendance à mettre son personnel sous pression.

Faute de moyen, la gérante ne peut plus se permettre d’embaucher du personnel et, depuis un an maintenant, ce sont ses parents, Claude et Grazziella, qui travaillent en salle et en cuisine.

Cauchemar en cuisine à Cagnes-sur-Mer sur M6 ce 17 mai

Alors qu’il est à peine arrivé sur les lieux, le chef Philippe Etchebest va rapidement comprendre que ces derniers sont à bout et qu’il n’y a absolument rien de professionnel dans la façon dont est tenue la pizzeria.

Le nouvel épisode inédit de Cauchemar en cuisine à Cagnes-sur-Mer est à regarder à partir de 20 heures 55 sur M6, ce mardi 17 mai 2016.

Mais le pire certainement dans cette histoire, nous vient directement de la gestion des stocks de Cathy, puisque de nombreux produits, pourtant périmés, se retrouvent sans problèmes dans les assiettes des clients.

Comme à l’accoutumer, l’arrivée de Philippe Etchebest va bousculer les habitudes de la gérante, qui va devoir tout remettre en question pour ne pas mettre la clé sous la porte.

