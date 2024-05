Regarder le concours de l’Eurovision en direct

Regarder le concours de l’Eurovision 2016 en direct ce 14 mai sur France 2 > Cette fois nous y sommes, les artistes présents ce soir ne peuvent plus se défiler et vont tenter de faire remporter le sacre à son pays ; qui s’adjugera le concours de l’Eurovision 2016 pour cette 61e édition ?

C’est en direct depuis la Globen Arena de Stockholm que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir le concours de chant le plus divertissant au monde, l’Eurovision.

Au cours de la soirée, ils ne sont pas moins de 26 pays à tenter de décrocher le titre afin d’organiser l’évènement l’an prochain. En France, le concours de l’Eurovision 2016 propose également un duo d’animateur capable du meilleur, puisque l’on retrouve la chanteuse, comédienne et animatrice Marianne James et l’animateur Stéphane Bern.

Sur les 26 pays participants, vingt ont été sélectionnés lors des demi-finales et rejoignent, ce soir, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suède, brillante nation sacrée l’an passé.

Soulignons que, en 2015, la suède avait réussi à prendre un envol au classement grâce à l’interprétation de Mans Zelmerlöw sur son titre Heroes.

Sachez qu’il vous est possible de regarder le concours de l’Eurovision 2016 en direct ce samedi 14 mai 2016, à partir de 20 heures 50 sur la chaîne France 2.

Comme chaque année, la prestation de la France sera surveillée de près et l’on attend encore une nouvelle victoire dans le concours de l’Eurovision, un succès qui tarde à se montrer depuis 1977 et cette chanson l’Oiseau et l’enfant. Dès lors, les prestations de la France au concours de l’Eurovision ne parviennent jamais à convaincre les différents pays participants, pire lorsque l’on sait que la France connaîtra son plus mauvais résultat en 2014, avec une dernière place des Twin Twin.

Mais les choses pourraient finalement bien tourner pour la France dans ce concours majestueux qu’est l’Eurovision. Pour cette 61e édition du concours, la France est représentée par un Franco-Israélien, Amir Haddad.

Reconnu en France pour sa participation à The Voice ; dont la finale se joue aussi ce soir, du côté de TF1, Amir présente sa chanson J’ai cherché, dans un genre pop-électro. Après avoir longtemps été critiqué, le chanteur, tout comme le titre, sont devenus des références dans l’Europe entière, à tel point que les bookmakers placent Amir parmi les favoris à la victoire, aux côtés de la Russie ; et si la France venait à décrocher, enfin, une victoire à l’Eurovision 2016 ? Réponse au terme d’une soirée folle.

