Le 9e épisode de The Island seuls au monde ce 10 mai sur M6 > Bien que cette nouvelle saison de The Island, seuls au monde, ne soit pas un succès suite à la concurrence de Koh-Lanta diffusé quelques jours plus tôt sur TF1, les audiences sont plutôt bonnes, ce qui permet à M6 de souffler après avoir déprogrammé SuperKids.

Voilà maintenant 27 jours que les naufragés tentent de faire bonne figure sur l’île. Les choses devraient toutefois aller bientôt mieux pour les candidats, puisqu’il ne reste plus que 24 heures à passer sur l’île.

Mais les dernières heures qui se profilent risquent bien d’être les plus longues pour les naufragés, autant pour les hommes, que pour les femmes.

La météo continue de faire des siennes et voilà que la pluie tombe sans discontinuer depuis maintenant plusieurs heures, si les nuits réparatrices ne sont pas encore au programme, toutes semble désormais s’être acclimatée au paysage hostile de l’île.

Tandis que Prana et Vera sont devenues des as de la cueillette de noix de coco, Sandy et Laure, quant à elles, décident d’explorer l’île une dernière fois avant le grand départ.

Le 9e épisode de The Island seuls au monde est à voir ce mardi 10 mai 2016, dès 20 heures 55 sur M6.

Et si, alors que l’on est aussi proche de la fin de l’aventure, la chance commençait à sourire ? Lors de leur expédition, les deux femmes découvrent, échoué sur la plage, un vieux filet de pêche. Après l’avoir démêlé, les femmes décident de le placer dans l’eau, juste au bout de leur plage ; le lendemain, une surprise pourrait bien les attendre.

Après avoir passé un mois de privation et de conditions de vie extrêmes, les naufragés vont retrouver la civilisation, de quoi émouvoir certains au plus haut point.

