Les sorties de jeux-vidéo en mai 2016 promettent d’excellents moments > Chaque année, il existe des moments du calendrier qui sont bien plus enclins à la sortie de hits en tous genres ; avant la pause estivale que l’on connaît en été, place à une ultime salve de softs.

Pour beaucoup de joueurs, il est compliqué de suivre la cadence lorsque les jeux-vidéo sortent en fin d’année et juste avant les vacances d’été. Dans les mois les plus chargés, le mois de mai peut poser fièrement, mais ne concurrence encore aucunement les sorties prévues de septembre à décembre.

En mai 2016, de nombreux titres font et ont déjà fait leur apparition sur les étales des magasins, et force est de constater qu’il y en a pour tous les goûts, autant que pour toutes les bourses ; entre les remakes et les nouvelles sorties de titres AAA, un rapide point s’impose pour ne rien louper des sorties très attendues.

Début mai déjà, il était peu probable de passer à côté de la sortie de Battleborn ; bien qu’il ne s’adresse pas forcément à tous les joueurs, Battleborn ne passe pas inaperçu puisque l’on retrouve, à la baguette, le papa de Borderlands. Impossible non plus de ne pas voir les ressemblances graphiques entre les deux ; niveau gameplay, l’on assiste là à un jeu ultra nerveux qui se démarque des autres FPS en ligne par son côté stratégique de modifications de base. S’il n’est pas à mettre entre toutes les mains, Battleborn n’en reste pas moins une expérience à connaître, surtout entre amis.

Bien plus sérieux, c’est Uncharted 4 : A Thief’s End qui prenait les devants du mois de mai 2016. Sorti le 10 mai, le nouvel opus de Sony frappe un grand coup et propose de découvrir les origines du héros, tout en offrant un jeu plus beau, plus fluide et diablement plus ouvert, laissant le choix de l’approche. Discrétion ou assaut total, le choix est votre et l’on découvre ici, l’un des meilleurs jeux-vidéo de l’année 2016 entière ; un bien bel exploit.

Si Uncharted ou Battleborn ne sont pas forcément votre tasse de thé, Doom risque bien ne pas l’être non plus, à moins que vous appréciiez les univers sombres, gore, et puissamment ancrés dans l’histoire des jeux-vidéo. Pour sa sortie en mai 2016, Doom ne propose pas une suite réelle de l’histoire entamée dans les années 1990, mais met en avant un remake encore plus explosif. Toujours aussi nerveux, le titre parvient à accrocher le joueur grâce à une difficulté incroyable et à une longue durée de vie, un exploit dans le monde des FPS.

Un peu plus tard, nous retrouvons une suite très attendue par de nombreux joueurs, vous l’aurez peut-être compris, l’on parle maintenant de Homefront : The Revolution. Sortit en 2011 sous l’ère THQ, Homefront premier du nom proposait un gameplay intéressant, mais n’aura jamais réussi à convaincre la majorité, malgré des chiffres de vente plutôt bons. Le 20 mai 2016 (17 aux USA), Homefront : The Revolution débarque avec la ferme intention de bousculer le monde des FPS. Faisant suite à l’histoire du premier opus, les évènements décrits dans Homefront : The Revolution se passent deux ans après les faits originaux. Nous reviendrons d’ailleurs prochainement sur ce titre, qui, de prime abord, à mauvaise réputation ; après une telle absence, le retour peut être compliqué, comme il peut être jouissif.

Loin d’être terminé, le mois de mai 2016 offre encore de belles surprises et de nombreux jeux-vidéo sous à attendre au tournant. Que se soit Dead Island Definitive Collection, Hearstone sur mobiles, Tortues Ninja, Sherlock Holmes : The Devil’s Daughter ; qui promet d’ailleurs un changement majeur pour la licence, Dungeons II sur PS4, Total War : Warhammer pour les amoureux de stratégie sur PC, Fire Emblem Fates sur 3DS, The Park ou encore Slain, il y en a pour tous les goûts et tous semblent répondre parfaitement aux attentes des joueurs ; de la diversité malgré une nouvelle fournée de jeux de tir, des surprises, des confirmations, mais, surtout, d’excellents moments à passer sur consoles, mobiles et PC !

