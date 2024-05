Zone Interdite sur la Foire de Paris 2016 sur M6 ce 8 mai > Changement de ton et de décors en ce nouveau dimanche sur la chaîne, notamment après un épisode choc sur les attentats. Place, ce soir, à la découverte de la Foire de Paris 2016.

Entre l’ameublement, la décoration, le bien-être ou encore la cuisine, la Foire de Paris est le lieu idéal pour les clients venus s’arracher les derniers objets de première nécessité, tout comme les gadgets les plus superflus.

L’essor des achats en ligne et le succès certain du téléachat n’auront jamais réussi à détrôner cette messe du commerce et son ambiance festive.

Chaque année, les exposants, clients et camelots se retrouvent au début du mois de mai, afin de vivre, tous ensemble, le lancement des dernières nouveautés.

Le succès de la Foire de Paris ne démord aucunement, et, à chaque édition, ce sont plus de 700 000 visiteurs qui arrivent, et qui dépensent, en moyenne, plus de 400 euros.

Vous pouvez regarder Zone Interdite sur la Foire de Paris 2016 dès 20 heures 55 sur M6, ce dimanche 8 mai 2016.

Pourtant, la Foire de Paris n’est pas qu’un lieu où prime le commerce, puisque de nombreux inventeurs se joignent à la fête. Ainsi, cette année, l’on retrouve Grégory, 30 ans, ingénieur chez Airbus et qui rêve de gagner le concours Lépine grâce à des chaussures inventées pour sa fiancée.

Parviendra-t-il à remporter le prix ? En face de lui, plus de cent concurrents venus des quatre coins du monde.

