Voir le match retour Liverpool Villareal en direct sur W9 ce 5 mai > Place, ce soir, au match retour entre deux formations très envieuses de rejoindre l’ultime marche de la compétition qu’est l’Europa League ; la finale n’est peut-être qu’à 90 minutes de jeu.

Force est de constater que le chemin parcouru par ces deux formations dans l’Europa League est devenu une référence pour les autres équipes ; si la progression de l’équipe Espagnol du Villareal est belle, que dire de celle de Liverpool ?

Dans le championnat Anglais, Liverpool, n’est, certes, pas très bien classé, mais les occasions sont encore là pour reprendre l’avantage et se permettre de se relancer dans la course à l’Europe League l’an prochain.

Avec deux matchs de retard, l’on ne peut, en effet, qu’espérer de Liverpool un retournement de situation, comme nous l’avons vu en Europa League il n’y pas si longtemps, face aux Allemands du Borussia Dortmund.

Lors du déplacement en terres Allemandes, Liverpool avait réussi à décrocher un très bon match nul se soldant sur le score d’un but partout. L’on était alors très loin de s’imaginer le scénario du match retour, qui restera, pendant longtemps, comme l’un des meilleurs matchs de toute l’histoire de l’Europa League.

Sachez qu’il vous est possible de voir le match retour Liverpool Villareal en direct dès 21 heures sur W9, ce jeudi 5 mai 2016.

Pour Liverpool, cela s’annonçait pourtant très compliqué, mené deux à zéro puis trois buts à un, le constat était sans appel, il fallait se surpasser pour réussir à faire tomber l’un des géants Allemands. Au terme d’un incroyable match des joueurs Anglais, Liverpool parviendra à reprendre l’ascendant, en s’imposant quatre buts à trois dans les derniers instants ; l’effet Jürgen Klopp ; ancien entraîneur de Dortmund désormais à la tête de Liverpool, aura fait sensation.

Ce soir, c’est un autre défi qui attend les Reds de Liverpool. Battu à Villareal sur le score d’un but à zéro dans les arrêts de jeu, Liverpool n’a pas le choix et se doit de se pousser une nouvelle fois dans ses derniers retranchements. Attention toutefois puisque Villareal a prouvé que jouer rapidement en contre et parvenir à marquer, même à l’extérieur, n’est pas infaisable. Après une telle réalisation face au Borussia Dortmund et avec tant de forces laissées dans la bataille, Liverpool pourra-t-il réitérer l’exploit et réécrire l’histoire à son avantage ?

