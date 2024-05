Naughty Dog délivre Uncharted 4 : A Thief’s End la sublime suite de la licence > Alors que chaque grand constructeur possède des exclusivités incroyables pour la communauté des joueurs, c’est à Sony de délivrer l’un des épisodes les plus attendus d’une série plus qu’appréciée ; de quoi prendre de l’avance sur la commercialisation de Halo où du Gears of War de Microsoft.

Bien qu’il n’ait pas réellement beaucoup de choses en commun avec Halo et Gears of War ; le seul point commun étant la vue à la troisième personne, tout comme dans Gears of War, Uncharted a réussi, au fil des années, à se faire une place de choix dans la ludothèque des joueurs Sony.

L’histoire d’Uncharted remonte déjà à 2007. Lors de cette année, l’on découvrait la première apparition de Nathan Drake, le héros du jeu d’action-aventure de Naughty Dog. Ici, le joueur est aux commandes d’une aventurier des temps modernes, parcourant le globe à la recherche de trésors divers et variés ; il est d’ailleurs compliqué de ne pas voir la similitude avec Lara Croft, l’héroïne de Tomb Raider.

Persuadé d’être le descendant de Francis Drake, illustre aventurier et corsaire, Nathan va, en compagnie de Victor Sullivan et d’Héléna Fisher, tenter de dévoiler les nombreux secrets entourant le destin de son supposé ancêtre. Le pitch est posé et Uncharted frappe fort en proposant des décors enivrants et une jouabilité explosive et très nerveuse.

Succès oblige, la nouvelle licence de Sony deviendra rapidement une série immanquable. Les épisodes seront nombreux et ce sera finalement au mois de mai 2016, que l’histoire principale du héros se dévoilera encore une fois, avec Uncharted 4 : A Thief’s End.

Ici, les joueurs seront heureux d’apprendre que l’on en apprendra ; enfin, beaucoup plus sur l’enfance du héros, encore trop évasive et surtout trop mystérieuse. L’ajout d’un nouveau personnage permet, en effet, d’apprendre de nouvelles brides du passé du héros, et de comprendre les raisons qui ont fait de Drake ce qu’il est maintenant.

Plus qu’attendu par des millions de joueurs, Uncharted 4 : A Thief’s End se doit de briller et force est de constater que l’on s’approche toujours plus de la perfection. Graphiquement dans un premier temps, Uncharted 4 : A Thief’s End fait honneur à la puissance de la PS4 ; notamment lors des nombreuses explosions, souvent impressionnantes ; Uncharted 4 : A Thief’s End se veut d’ailleurs comme l’un des jeux les plus aboutis techniquement sur PS4. L’une des principales nouveautés nous vient du terrain du jeu que l’on arpente. Désormais, il se veut plus ouvert, mais surtout plus grand, tout en ajoutant des éléments de discrétion ; que les fans apprécieront.

Côté gameplay, l’on note la présence d’un grappin qui servira au joueur comme moyen d’arpenter les niveaux d’une nouvelle façon. Utile pour se hisser au plus haut point de la carte afin de nettoyer la zone depuis les hauteurs ou simplement tirer des objets qui s’affaleront sur les ennemis, les possibilités nouvelles sont nombreuses et permettent un dépaysement garanti. Encore une fois, il n’est pas compliqué de constater que Naughty Dog maîtrise son sujet à la perfection ; tout comme il n’est pas compliqué de voir qu’Uncharted 4 : A Thief’s End est une sublime suite de la licence à succès de Sony.

