Émission inédite de Maison à vendre sur M6 ce 4 mai > Force est de constater que la chaîne M6 sait rebondir. Après avoir connu un échec dans les audiences suite à la nouvelle émission ; SuperKids, la chaîne reprend ses bases et offre aux téléspectateurs une émission très appréciée, Maison à vendre.

Ce soir, c’est donc une nouvelle émission inédite de Maison à vendre qui est programmée sur M6. La soirée débute d’ailleurs directement en compagnie de Jean-Claude et Dominique.

60 ans, tous les deux, ils se sont rencontrés au collège Aux Antilles et ne se sont plus quittés depuis. Mariés depuis 36 ans, le couple a eu trois filles et ils sont aujourd’hui grands-parents de trois petits garçons dont ils s’occupent au quotidien.

Tous les deux aides-soignants à la retraite, ils n’aspirent plus qu’à une chose, retourner vivre en Martinique, leur île natale.

Pour réussir cela, ils doivent vendre, au plus vite, leur maison qui se situe à Vigneux-sur-Seine, dans l’Essonne.

Vous pouvez voir l’émission inédite de Maison à vendre à partir de 20 heures 55 sur M6, ce mercredi 4 mai 2016.

Pour la deuxième situation de la soirée, l’on part faire la connaissance de Chantal et de Nadège. Depuis sept ans maintenant, Chantal vit avec sa fille Nadège, ainsi qu’avec les deux filles de Nadège, Cassy et Jade. C’est lors de la mort de son père que Nadège a racheté sa part afin que sa mère ne perde pas la maison de Neuilly-Plaisance.

Désormais, il est temps pour Nadège de reprendre son envol et d’habiter seule avec ses deux filles.

