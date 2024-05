Battleborn est le dernier-né de Gearbox Software, connu pour son Borderlands jouissif > Dans les jeux-vidéo, l’on retrouve parfois des développeurs de grand talent, ceux dont les œuvres seraient presque intemporels ; Gearbox Software en fait partie.

De nos jours, il est compliqué de ne pas connaître ou de n’avoir jamais entendu le nom de Gearbox Software. En parvenant à faire des jeux-vidéo qui sont restés dans les mémoires, Gearbox Software a réussi à nous faire oublier les mauvaises expériences du passé, et promet de nous en mettre plein la vue.

L’un des principaux succès du développeur vient de la série Borderlands. Ici, l’on retrouve un FPS (jeu de tir à la première personne), parvenant à mêler habilement le genre avec des expériences et des mécaniques sorties tout droit des jeux de rôle.

Fun, absurde par moment, mais terriblement prenant sur le long terme, les joueurs n’envisageaient que la quête du meilleur butin pour parfaire son ou ses héros au maximum. Axés en solo, les Borderlands parvenaient à prendre une tournure nouvelle lors des parties à plusieurs en coopération et il s’avérait compliqué de tourner le regard de l’écran tant le plaisir de jeu était réel.

Battleborn est le dernier-né de Gearbox Software, connu pour son Borderlands jouissif

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, les Borderlands commençaient à s’essouffler, malgré la présence de plusieurs DLC ; l’abandon du jeu par de nombreux joueurs ne permettront finalement plus de passer son temps en coop, mais le solo, toujours présent, parviendra à garder les plus chevronnés. En 2016, Gearbox Software nous gratifie d’une nouvelle expérience sur consoles de salon comme la PS4 et la Xbox One, mais également sur PC ; désormais, c’est vers Battleborn qu’il faut se tourner.

Dans les faits, Battleborn n’est pas un jeu totalement inédit pour les développeurs de Gearbox Software, puisque la patte graphique et le design des personnages rappellent très fortement les meilleures heures du succès des Borderlands. En affichant son graphisme assez cartoonesque, Battleborn parvient déjà à attirer les regards des joueurs de la première heure.

Pourtant, dans Battleborn, il n’est pas question de retrouver un jeu possédant une grande histoire, à l’inverse de Borderlands. Dans Battleborn, l’on retrouve un gameplay tout aussi nerveux, mais dont le principal changement vient de son mode multijoueur. Ici, la coopération n’est pas forcément au centre des attentions ; le mode PvE n’étant pas réellement à la hauteur, mais le côté PvP de Battleborn parvient à faire sensation en proposant des ajouts sympathiques face à la concurrence.

Si l’on va attendre quelques semaines pour confirmer ; ou infirmer, le succès du nouveau bébé de Gearbox Software, l’on peut déjà tirer les premiers signes de la bêta disponible quelques jours avant la commercialisation de Battleborn. Lors de cette dernière, ce ne sont pas moins de deux millions de joueurs qui se sont essayés à la bête (bien loin tout de même des plus de six millions de la bêta de The Division), ce qui pourrait augurer du meilleur pour le futur du soft, qui propose d’ailleurs une phase de défense de base très prenante. Améliorer sa base en récupérant des ressources permet de constater que Battleborn se dote, en plus, d’un petit effet stratégique non-négligeable.

J’aime ça : J’aime chargement…