Secrets d’Histoire sur Laurent le Magnifique ce 3 mai sur France 2 > Nouvelle émission de la chaîne France 2, Secrets d’Histoire revient sur certains moments marquants de l’histoire, le tout orchestré par une présentation sans failles de Stéphane Bern.

Descendant d’une illustre dynastie de banquier qui façonne la ville de Florence à son image, Laurent le Magnifique ; Laurent de Médicis (1449-1492), fascine par sa personnalité complexe, regroupant le despote, le diplomate et le mécène.

Véritable amoureux des plaisirs qu’offre la vie, il n’hésitera jamais, quand il le faut, à offrir à la capitale Toscane ses heures les plus sombres et violentes, tout en exerçant un pouvoir sans jamais fléchir, à coups de meurtres et d’abus de pouvoir.

Pourtant, Laurent le Magnifique n’est pas qu’un tyran et ses multiples faces de personnalités l’auront prouvé tout au long de l’histoire.

Outre son despotisme, Laurent le Magnifique était un esthète, et deviendra celui qui découvrira Michel-Ange, tout en s’entourant d’artistes incroyables, comme Léonard de Vinci et Botticelli.

Sachez qu’il est possible de regarder Secrets d’Histoire sur Laurent le Magnifique ce mardi 3 mai 2016, dès 20 heures 55 sur France 2.

Au cours de son histoire, Laurent de Médicis n’hésitera aucunement à dilapider sa fortune lorsqu’il s’agira de réjouir ou d’embellir sa cité ; entre palais somptueux, spectaculaires églises, statues et autres chefs-d’œuvre, rien n’était trop beau pour le Magnifique.

Lors de cette émission, l’on retrouve de multiples interventions d’historiens comme Serge Legat, Laurence Aventin, Pascal Bonafoux et Jean-Louis Fournel, mais également d’écrivains, comme Philippe Séguy, Sophie Chauveau et Patrick Pesnot.

