Pro Evolution Soccer se met à jour

Pro Evolution Soccer 2016 se met à jour avec l’UEFA Euro 2016 > Alors que la compétition la plus attendue de cette année 2016 approche à grands pas, Konami se lance sur le terrain et propose une mise à jour gratuite de son titre, visant à introduire la compétition dans son monde virtuel.

Souvenez-vous, il y a encore quelques années, c’est Electronic Arts qui se permettaient d’inonder le marché des jeux-vidéo avec des opus de FIFA spécialement crées pour les occasions ; ici, les jeux-vidéo étaient disponibles à plein tarifs, que ce soit pour l’Euro, comme pour la Coupe du Monde ; une pilule qui avait ; et qui a toujours, du mal à passer pour les plus fervents supporters.

Qu’à cela ne tienne, en 2016, c’est Pro Evolution Soccer 2016 qui tire son épingle du jeu et qui poursuit sur sa très belle lancée. Après avoir mis à disposition et en exclusivité la Ligue des Champions et l’Europa League ; absentes du côté d’Electronic Arts, c’est bien l’UEFA Euro 2016 qui prend des couleurs du côté de Konami.

Dans les faits, cette mise à jour gratuite était disponible pour les joueurs PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One depuis fin mars dernier et, désormais, l’on peut retrouver cette mise à jour sous forme de CD, comprenant également le jeu complet.

L’occasion est alors parfaite pour les joueurs de se plonger en plein cœur de l’évènement qui se déroulera en France cet été et de retrouver les 24 équipes qualifiées ; attention toutefois, puisque sur les 24 équipes, seulement 15 seront sous licences complètes.

La gratuité du DLC n’est pas anodine puisque l’on peut l’expliquer par son contenu, jugé très incomplet. Précisément, seul le Stade de France a été reconstitué numériquement, et dix équipes doivent se passer de licences, parmi lesquelles, la Belgique ou encore la Suède du grand Zlatan Ibrahimovic. Sur les licences acquises, Konami possède toutefois de belles équipes, comme l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Ukraine, la République tchèque, la Croatie, la Slovaquie, l’Islande, la Turquie, l’Albanie, l’Irlande du Nord et la France, le pays organisateur.

Gratuite pour tous au mois de mars, cette déclinaison UEFA Euro 2016 sera bien vendue gratuitement avec un exemplaire de PES2016, mais uniquement pour les possesseurs de PlayStation 3 et PlayStation 4.

Enfin, changement d’icône pour l’UEFA Euro 2016 ; Neymar ne pouvant être choisi pour une compétition comme l’Euro, Konami s’est tourné vers Gareth Bale, où tout l’espoir de la nation repose sur lui.

