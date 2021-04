La suite de l’épreuve des Trios de The Voice ce 16 avril sur TF1 > Désormais c’est certain, l’émission The Voice sur TF1 prend son dernier virage avant de débuter le show en direct ; les quelques places restantes coûtent très cher, qui va obtenir son ticket ?

Après les premières sélections, puis les premiers choix, les premiers duels et la première semaine des épreuves en trio, les coachs ne savent plus comment aborder la suite de l’aventure.

Cruelle au plus haut point, cette sélection en groupe de trois permet, sur le papier, d’affirmer un choix déjà cornélien pour l’un des coachs qui voit ses poulains évoluer sur scène ; sont-ils finalement dignes de rejoindre le panier du direct ?

Dans chaque équipe désormais, il ne reste plus que neuf candidats, neuf chanteurs prêts a défendre leur place coûte que coûte, mais pour cela, il faut se montrer à son avantage et mettre sa voix en avant.

La suite de l’épreuve des Trios de The Voice ce 16 avril sur TF1

Pour cette dernière soirée de l’épreuve des trios, il faut encore réduire les équipes pour ne conserver que les perles de chant, celles qui sont susceptibles d’aller le plus loin dans la compétition.

La suite de l’épreuve des Trios de The Voice est à voir ce samedi 16 avril 2016, et ce, dès 20 heures 55 sur TF1.

Que ce soit Garou, Mika, Florent Pagny ou encore Zazie, les dernières heures de l’épreuve des Trios sont insoutenables et l’on sait parfaitement que les choix s’effectueront à contre-cœur pour certains.

Une fois encore, le choix de la chanson est laissé aux candidats, à eux donc, de tenter d’obtenir une chanson où ils penseront être les meilleurs, quitte à mettre leurs concurrents directs en difficulté.

