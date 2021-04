La Wii U accueille enfin StarFox Zéro et le bilan est positif > Repoussé à de nombreuses reprises, le soft qui poursuit l’aventure de Fox McCloud ; qui aura débutée sur Super Nintendo à l’époque, est enfin disponible pour le plaisir de tous.

En se tournant à nouveau vers les bases de son succès qu’est le pilotage dans des appareils futuristes, Fox McCloud reprend du service, mais l’on ne peut que regretter qu’il ne s’agisse pas d’une suite à l’excellent StarFox Adventure, alors sur Nintendo GameCube.

Ici, le but du joueur est simple puisqu’il faut traverser les niveaux en prenant part à un rail shooter ; un jeu de tir sur rail. Comme à l’accoutumer, le joueur contrôle Fox McCloud et son fameux Airwing et fera la rencontre de son équipe de la première heure.

Mais qu’en est-il réellement par rapport aux derniers opus en date ? Outre la partie graphique sur laquelle nous reviendrons un peu plus bas, il faut souligner que StarFox Zéro utilise avec brio le Wii U Gamepad, ce dernier permettant d’obtenir une vue cockpit tandis que l’écran de la télévision fait office de caméra normale à la troisième personne ; l’on ne pourra malheureusement que constater que cette fonctionnalité n’est pas assez mise en avant et ne possède pas réellement d’autres attraits.

La Wii U accueille enfin StarFox Zéro et le bilan est positif

Fait notable pour le titre, les véhicules peuvent se transformer, changeant radicalement la donne par endroit. Ainsi, l’Airwing peut changer d’apparence pour évoluer sur terre en Walker, tandis que le Landmaster pourra évoluer quelques instants dans les cieux.

Voulant marquer le coup pour l’occasion, Nintendo se permet d’introduire un mode multijoueur dans StarFox Zéro, un mode que l’on qualifiera presque d’anodin. Alors qu’un joueur contrôle le vaisseau, le deuxième, quant à lui, est aux commandes des armes et devra éliminer les ennemis ; l’on aurait préféré un multijoueur plus poussé pour l’occasion.

Graphiquement, le titre Wii U s’en sort plutôt bien, même avec les honneurs. Si l’on constate toujours des détails trop grossiers dans cette génération de consoles, force est de constater que Nintendo est réellement passé à la HD et propose un titre plutôt joli dans l’ensemble, où les explosions sont mises en avant ; la fluidité constante permet encore de profiter réellement du soft sans sourciller.

Enfin, très attendu par la presse et les joueurs après tant de temps d’attente, StarFox Zéro se devait de se montrer plus parfait que jamais ; si l’on constate quelques bugs légers, l’on ne pourra en revanche que pester sur les nombreuses actions qu’il faut réussir à effectuer en même temps ; éviter le décor, mettre à terre les ennemis et effectuer des esquives s’avèrent très compliqué tant notre regard ne cesse de passer de l’écran de la TV à l’écran du Gamepad ; bonne ou mauvaise idée, c’est au joueur de faire son choix. Dans tous les cas, StarFox Zéro a réussi son retour et nous offre un bilan positif et parvient à rehausser une Nintendo Wii U très en retrait.

