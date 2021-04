Voir la demi-finale de Top Chef sur M6

Voir la demi-finale de Top Chef ce 11 avril sur M6 > L’aventure touche bientôt à sa fin et le dénouement ne saurait tarder à se dévoiler aux téléspectateurs ; il ne sont plus que trois, et seuls deux parviendront à atteindre l’ultime marche avant le titre.

Vous l’aurez compris, seulement deux candidats vont pouvoir atteindre la soirée de la grande finale, tandis qu’un malheureux devra quitter l’aventure, certainement à la moins bonne des places bien que le parcours jusque-là aura été exemplaire pour le candidat éliminé.

Ce soir, le repos n’est pas de mise et les épreuves s’enchainent à un rythme fou ; il n’est également pas question d’épreuve de la dernière chance au cours de cette demi-finale puisque les concurrents vont devoir engranger des points au fil des épreuves pour rallier la dernière étape.

Alors que la grande finale se rapproche dangereusement, les jurés laissent les candidats se mettre en avant.

En effet, pour cette demi-finale, ce sont les candidats qui vont devoir faire preuve d’originalité, mais attention aux surprises.

Sachez qu’il vous est possible de voir la demi-finale de Top Chef ce lundi 11 avril 2016, dès 20 heures 55 sur M6.

Vous l’aurez peut-être compris, ce sont bien les candidats qui vont inventer leur propre épreuve, mais aussi l’imposer aux deux autres ! Que se soit la durée maximale de l’épreuve, le lieu ou le thème, le but est simple, réussir à s’imposer comme la référence de sa propre recette.

Attention toutefois, puisque même si l’on parvient à gérer son épreuve, un autre concurrent peut se révéler et faire mieux ; au terme de la soirée, les plats sont jugés et les points comptés, et celui qui en aura obtenu le moins devra quitter l’aventure et laisser les deux autres régler leurs différends au cours de la grande finale de cette nouvelle saison de Top Chef.

