Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Rio 2016 sur Nintendo 3DS > Cela est devenu une habitude pour Sega depuis quelques années, l’alliance avec les héros de Nintendo se veut salvatrice pour le développeur historique de hardware, désormais toujours mal en point.

Au début des années 2000 ; et même presque vingt ans avant, voir Mario et Sonic se tenir la main semblait impossible ; Nintendo et Sega étaient alors des concurrents directs et les consoles de Sega parvenaient à rivaliser avec celles de Nintendo ; au final, c’est bien la PlayStation de Sony qui changera la donne pour l’histoire de Sega (notamment avec la PlayStation 2).

Avec les difficultés que l’on connaît pour Sega, il était important de réagir et de miser énormément sur ce que les joueurs adorent pour tenter de se refaire une santé financière ; les gros jeux que l’on qualifie de AAA ne répondent plus présent et l’on retrouve une pléiade de jeux-vidéo Sonic, ainsi qu’une alliance ; devenue forte avec le temps, entre la mascotte de Sega, Sonic le hérisson bleu, et celle de Nintendo, le plombier moustachu Mario.

C’est en 2007 que le premier jeu-vidéo commun entre Mario et Sonic verra le jour, avec Mario et Sonic aux Jeux olympiques. Sortit sur Nintendo Wii et Nintendo DS, le soft parviendra à faire sensation malgré quelques défauts, qui seront ensuite corrigés pour les opus à venir.

Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Rio 2016 sur Nintendo 3DS

En s’offrant une place de choix dans le cœur des amateurs de jeux de sports sans prise de tête et admirant la poignée de main entre Mario et Sonic, Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Rio 2016 sur Nintendo 3DS s’impose une nouvelle fois comme une référence dans la matière ; l’on passe un bon moment en compagnie des personnages que l’on affectionne et cela reste le principal.

Pour ce voyage au Brésil ; en avance sur le calendrier puisque la version Wii U n’est prévue que pour sortir au mois d’août 2016, l’on retrouve pas moins de 14 disciplines olympiques, mais également 14 épreuves revisitées que l’on peut découvrir en mode Mario et Sonic. Si le tir à l’arc et la natation sont de la partie, de nouvelles épreuves rejoignent l’évènement au Brésil et peaufinent le contenu du soft.

Ainsi, depuis une très longue absence de plus de cent ans, l’on retrouve du golf aux Jeux olympiques de Rio 2016 et cette discipline est bien présente dans Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Rio 2016 ; les sensations procurées se veulent assez enivrantes, sans pour autant offrir le plaisir de jeu d’un Mario Golf. Pour le mode Mario et Sonic, l’on retrouve des powers-up disséminés çà et là, afin de franchir la ligne d’arrivée plus rapidement par exemple ; un bon compromis pour offrir plus qu’une simple expérience.

Entre la boxe, le volley-ball, le ping-pong, le cyclisme sur piste, le saut d’obstacle à cheval ou encore le football, l’on se surprend à passer d’excellents moments, qui prendront une autre ampleur une fois le mode multijoueurs enclenché. S’adonner aux épreuves en mode Mario et Sonic nous donne l’impression de retrouver des mini-jeux délirants de Mario Party et le nombre de personnages ; les Mii ainsi que vingt nouveaux visages issus des deux univers, se veut plus que suffisant pour se montrer prêts pour les Jeux olympiques de Rio 2016 ; certainement le meilleur opus de la franchise Mario et Sonic aux Jeux olympiques à ce jour.

