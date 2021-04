Les enfants de la télé émission spéciale Les visiteurs sur TF1

Les enfants de la télé émission spéciale Les visiteurs ce 5 avril sur TF1 > Habituée à prendre l’antenne le vendredi en temps ordinaire, l’émission Les enfants de la télé change son planning et se permet d’égayer le mardi soir, avec une soirée exceptionnelle.

Impossible d’être passé à côté dernièrement, puisque c’est bien demain que le nouvel opus des Visiteurs sortira en salle. Après deux épisodes incroyables dans les années 1990 (1993 et 1998), les visiteurs reprennent du service et débutent l’aventure là où l’histoire du second opus s’était arrêtée.

Les Visiteurs : La Révolution offre toujours une histoire prenante et très drôle, orchestrée notamment par Jean-Marie Poiré, déjà réalisateur du premier film sorti en 1993.

Ce soir, l’émission Les enfants de la télé propose un moment unique avec l’équipe du film, et dévoile quelques extraits du long-métrage à découvrir dès demain au cinéma.

Quoi de mieux, donc, que de passer du temps avec les acteurs de la première heure que sont Christian Clavier, Jean Reno ou encore Marie-Anne Chazel, mais également avec les nouveaux venus de l’histoire, comme Franck Dubosc, Karin Viard, Ary Abittan, Sylvie Testud, Frédérique Bel et Alex Lutz.

Les enfants de la télé et cette émission spéciale Les visiteurs est à regarder ce mardi 5 avril 2016, à partir de 20 heures 55 sur TF1.

Comme à l’accoutumer, l’émission orchestrée par Arthur propose son lot d’images inédites avec des moments cultes de la télévision, des perles du cinéma et beaucoup de bêtisiers ; ce ne sont pas les invités qui diront le contraire.

Car, en effet, la soirée promet d’inoubliables et de très drôles casseroles ; ces images que les invités auraient préféré oublier.

