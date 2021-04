Microsoft offre aux joueurs un Quantum Break somptueux et prenant > L’année 2016 marque un tournant pour Microsoft, qui compte bien rattraper son grand retard sur son rival qu’est Sony. Pour l’occasion, les gros titres se bousculent.

Avec une sortie prévue pour le 5 avril 2016, Quantum Break s’annonce comme l’un des changements les plus marquants pour l’éditeur Microsoft ; ce changement ne provient pas du jeu en lui-même, mais bien de la façon qu’à l’éditeur de tenter de faire comme Sony, avec son achat sur plusieurs machines.

Quantum Break fait donc partit de ces premiers jeux-vidéo à être disponibles sur Xbox One, tout comme sur Windows 10, et chaque précommande du titre permet de bénéficier des deux versions, celle sur console, ainsi que celle sur PC. Ce changement de politique permet à Microsoft de toucher un plus grand nombre de joueurs, sans pour autant rendre ses titres disponibles sur une autre plate-forme que Windows.

Concernant Quantum Break, l’on retrouve une superbe équipe en charge du développement, puisque c’est celle à l’origine de l’excellent Alan Wake, sortit quelques années plus tôt sur Xbox 360. Malgré des ventes insuffisantes ne permettant finalement pas de connaître le succès mérité du soft, ce dernier parviendra à marquer de nombreux esprits.

Microsoft offre aux joueurs un Quantum Break somptueux et prenant

Après une expérience convaincante dans le jeu-vidéo d’horreur, Remedy Entertainment change donc radicalement de paysage et s’offre une nouvelle aventure dans le monde des jeux de tir à la troisième personne. Cette fois-ci, le joueur contrôle un humain capable de modifier et de gérer le temps grâce à des supers pouvoirs, dont le fameux bullet-time.

Très nerveux dans son gameplay, Quantum Break ne propose pas vraiment le temps de souffler lors des échanges de tirs frénétiques et cela n’est pas pour déplaire la majorité. Intéressant dans son contenu, Quantum Break propose, en plus, une mini-série dont la trame se veut changeante en fonction des choix effectués lors de la progression dans le jeu ; un plus non-négligeable dans un genre de jeu pourtant assez linéaire.

Au cours de la progression dans l’histoire, l’on ne pourra malheureusement que regretter une certaine lassitude pour les joueurs n’étant pas enclins à tirer à tout-va, tout en enchaînant les pouvoirs pour voir son écran se distordre dans tous les sens ; ceux qui parviendront à franchir les trente premières minutes devraient toutefois trouver leur compte et profiter pleinement d’une aventure prenante, si tant est que l’on accroche le genre présenté.

Enfin, là où Quantum Break se démarque d’avantage, c’est sur ses graphismes. Ici, il n’est pas question de 1 080p, mais d’une résolution finalement plus basse ; 720p, mais qui fait de véritables miracles et qui rend le tout, aussi somptueux qu’imposant. Grâce à des techniques dont seul Remedy à le secret, l’on retrouve une superposition de quatre images en 720p et l’on obtient des détails incroyables sur les ombres et certains effets plus complexes, ce qui donne un look plus cinématographique à Quantum Break.

Partager : Twitter

Facebook