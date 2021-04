L’épisode de Top Chef sur M6

Le 11e épisode de Top Chef saison 7 ce 4 avril sur M6 > La compétition se poursuit tranquillement et l’aventure touche bientôt à sa fin ; en attendant, les derniers candidats encore présents dans la compétition vont devoir se surpasser pour plaire aux jurés.

Ce soir, ils ne sont plus quatre candidats, ils ne sont plus que quatre à pouvoir tenter de donner le meilleur d’eux-mêmes afin de franchir le prochain pallier et de se diriger vers les portes de la demie-finale ; la moindre erreur est fatale.

Dès l’entame de la soirée, le ton est donné et les candidats vont devoir travailler des aliments très délicats ; des coquillages.

Pour les juger une fois l’épreuve terminée, l’on retrouve des spécialistes du genre, Arnaud Donckele, chef trois étoiles à Saint-Tropez et Sylvain Guillemot, chef une étoile du côté de Noyal-sur-Vilaine. Les choses se compliquent pour les candidats, puisque les plats préparés vont également devoir plaire à des enfants.

Une fois la première épreuve terminée, Michel Sarran se présente et invite les concurrents dans sa ville de Toulouse, tout en leur faisant découvrir son restaurant.

Sachez que le 11e épisode de Top Chef saison 7 est à regarder ce lundi 4 avril 2016, dès 20 heures 55 sur la chaîne de télévision M6.

Dans les faits, les candidats seront mis dans les cuisines du chef et le défi paraît simple de prime abord, mais attention aux faux-pas ; réussir à mettre la soupe en scène.

Enfin, lors de l’épreuve de la dernière chance, les candidats qui n’ont réussi à briller vont devoir livrer bataille sur un défi s’articulant autour de la ratatouille. Une fois l’épreuve jugée à l’aveugle, le moins convaincant va devoir faire ses valises, à quelques encablures de la demie-finale tant convoitée.

