Codemasters reprend le volant avec un excellent Dirt Rally sur consoles > Non, vous ne rêvez pas, après de longues années d’absences qui auront été profitables aux adversaires de Codemasters, la licence Dirt fait son grand retour sur consoles, et le pari s’avère amplement gagnant.

Sur un plan historique, Codemasters s’est lancé dans le rallye en proposant aux joueurs la célèbre série des Colin McRae Rally. Si cette série a tant séduit les joueurs, c’est bien car elle était l’un des pionniers des jeux-vidéo de course de rallye en tant que simulation, mettant ainsi de côté les jeux-vidéo arcade que l’on connaissait jusque-là.

Après de nombreux épisodes couronnés de succès, la licence de Codemasters prendra un tournant majeur lors du changement de nom, qui a eu lieu en 2011. Après la mort du pilote en 2009, Codemasters utilisera simplement le mot Dirt pour parfaire ses nouvelles copies ; toujours plus prenants, les jeux-vidéo qui suivirent parvenaient à faire sensation, jusqu’à ce malheureux Dirt Showdown, sortit en 2012.

Avec l’épisode Dirt Showdown sur Xbox 360 et PS3, Codemasters a raté le virage et a effectué une sortie de route critique. Le mélange proposé dans Dirt Showdown ne parvenait pas à séduire les joueurs habitués aux hits précédents et le constat fut sans appel.

Dans les faits, Dirt Showdown voulait offrir un mélange des nombreuses qualités de la licence, mais c’était sans compter un autre mélange ; celui de ses défauts. Basique dans son gameplay proposé tout de même au prix fort, Dirt Showdown mettait en avant une physique catastrophique, couplée à un multijoueur minimal et à des options de hors-piste qui l’étaient tout autant.

Après cet épisode possédant des avis très mitigés, l’avenir de la licence semblait incertain et pour cause ; pas moins de quatre ans sont passés avant de découvrir le renouveau de la série, qui propose un retour aux sources très demandé. Disponible en accès anticipé sur Steam depuis fin 2015, Dirt Rally a su plaire aux amateurs comme aux joueurs confirmés et, malgré quelques légers défauts, parvient à vrombir de plus belle sur consoles de salon.

Alors que l’on aurait pu assister à la fin d’une des licences de rallye les plus emblématiques de l’histoire des jeux-vidéo, ce retournement de situation permet de profiter une nouvelle fois d’un jeu assez exigeant dans son pilotage, mais n’étant pas destiné à un public averti pour autant. Si côté graphismes l’on retrouve des décors pleins de charme, l’on ne pourra que regretter un mode multijoueur presque anodin ; cela étant, pour son retour sur consoles, la licence de Codemasters fait très fort et parvient à nous faire oublier la légèreté du contenu.

En proposant les véritables licences, Dirt Rally parvient, malgré un budget assez serré, de s’imposer sans mal comme le meilleur jeu de rallye sortit ces dernières années, notamment grâce à une forte expérience de Codemasters dans le genre. En continuant sur cette voie au fil des années, il ne fait aucun doute que l’on retrouvera la série Dirt au sommet de la course, là où se trouve sa place.

