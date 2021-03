Fallout 4 présente Automatron le premier DLC du titre de Bethesda > Très attendu par les nombreux fans à travers le globe, Fallout 4 s’est présenté devant les joueurs avec de très bonnes idées et le succès fut finalement très vite au rendez-vous.

Sortit en novembre 2015, Fallout 4 permettait aux joueurs de découvrir une nouvelle aventure inédite dans un monde post-apocalyptique. Se déroulant dans un monde futuriste, le joueur se fera cryogéniser dans un bunker souterrain afin de survivre à un bombardement nucléaire ; il sortira de cryogénisation en 2287, soit 210 ans plus tard.

Lors de sa sortie, il se retrouvera seul et fera face à un environnement dévasté ; de nombreuses rencontres se feront pour le joueur, qui découvrira de nouvelles communautés survivantes, mais également de nouvelles créatures qui se sont formées après les retombées radioactives.

Le ton est donné et l’on prend alors un grand plaisir à parcourir la carte à la recherche de civilisation, mais également en quête de réponses après les évènements qui ont eu lieu dans le bunker de départ ; l’aventure se veut folle et prenante, à tel point que Fallout 4 se permettait de faire ; sur de nombreux points, bien mieux que ses aînés.

Longuement attendu par toute la communauté, le titre de Bethesda est parvenu à faire l’unanimité et l’attente ne fut pas vaine ; les nombreux lieux à explorer et les civilisations à découvrir et à agrandir permettent de se plonger réellement dans l’aventure que propose Fallout 4.

Pour poursuivre dans l’excellence, il était normal de voir Bethesda proposer un saison pass gratifiant de quelques DLCs supplémentaires. Après avoir revu le prix du DLC à la hausse (ce qui fait néanmoins toujours grincer des dents certains joueurs), Bethesda livrait les premières informations des DLCs à venir, dont la première vague comporte pas moins de trois DLCs. S’il n’y a, pour le moment, qu’un seul très gros DLC de prévu, il ne fait nul doute que les deux plus petits parviendront à contenter les fans de la licence.

Automatron fait partie de ces derniers. Premier de la liste des DLCs du titre de Bethesda, Automatron propose quelques nouvelles heures de jeu dans les terres dévastées de Boston. Afin de pouvoir débuter cette nouvelle quête, il faut toutefois posséder un personnage de niveau 15 minimum ; ce qui n’est qu’une simple formalité pour les joueurs de la première heure ; les nouveaux, quant à eux, ne mettront pas très longtemps à atteindre le niveau requis.

Dans Automatron, le Mécaniste mystérieux à lâcher toute une horde de robots destructeurs dans le Commonwealth, dans lesquels s’ajoutent le dangereux Cérébrobot. La mission du joueur est simple ; tous les retrouver et récupérer leurs pièces afin de construire le compagnon robotisé ultime. Le DLC Automatron de Fallout 4 propose des centaines d’éléments de personnalisation, afin de modifier le nombre de membres, le blindage, les compétences, les armes, et même la peinture et la voix de ce dernier.

Une fois ce DLC digéré, les joueurs retrouveront un nouveau défi dès le mois d’avril, avec Wasteland Workshop, sur lequel nous reviendrons.

