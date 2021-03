Les meilleurs jeux-vidéo en mars sur consoles et PC

Les meilleurs jeux-vidéo en mars 2016 sur consoles et PC > L’année 2016 débute fortement avec de nombreux titres qui valent amplement le détour. Retour sur les meilleurs jeux-vidéo que l’on peut découvrir en mars 2016, qu’ils soient sur consoles, ou bien sur PC.

Comme vous le savez déjà, certaines parties de l’année se veulent bien plus riche en sorties de jeux-vidéo, à l’inverse de la longue période d’accalmie, qui se situe généralement lors des mois les plus chauds ; la cause en grande partie aux vacances familiales.

En attendant les beaux jours, beaucoup se pressent de sortir leurs jeux-vidéo avant de subir la concurrence des ténors du genre ; il n’est, par exemple, pas question de se mettre en avant dans la même période que le nouveau Call of Duty ou encore FIFA. Le mois de mars quant à lui, se veut chargé et cela ne diffère aucunement en fonction des années ; beaucoup de titres débarquent et il est parfois difficile de s’essayer à tout, sans faire mal au portefeuilles.

En mars 2016, si l’on ne devait retenir que les meilleurs jeux-vidéo dans leur genre, la liste serait tout de même assez longue, et pour cause. Début mars, les joueurs PC pouvaient découvrir le nouvel univers de Far Cry Primal, qui met en avant l’âge de la pierre. Ici, il n’est plus question de véhicules à moteur, mais le soft garde un charme indéniable et se veut surprenant par moment ; le changement d’époque ne fait pas de mal à la licence, qui revient plus forte que jamais.

Les meilleurs jeux-vidéo en mars 2016 sur consoles et PC

Si Far Cry Primal n’est pas forcément votre tasse de thé, l’on pouvait encore trouver une petite merveille du côté de Nintendo et de sa Wii U. Remake d’un jeu sorti en 2006 sur Nintendo Gamecube et Nintendo Wii, Zelda Twilight Princess HD a réussi à faire sensation, à tel point que, fait rarissime, il aura rejoint le classement des meilleures ventes en Angleterre, directement à la seconde place ; les jeux Nintendo ne parviennent pas souvent à réussir une telle prouesse là-bas et c’est d’autant plus mérité que Zelda Twilight Princess HD est un excellent soft.

Début mars 2016 toujours, c’est The Division qui se plaçait sur les étals des magasins. Dans ce nouvel épisode de la licence Tom Clancy’s, l’on retrouve un mix intéressant de jeux de tir et de jeux de rôle, où la recherche de la meilleure arme pour son personnage est au centre des attentions, dans une ville ravagée après qu’un virus soit apparu ; bonne surprise pour les joueurs, qui peuvent à nouveau faire confiance à Ubisoft pour des titres de qualités.

De son côté, Hitman revenait, lui aussi, sur le devant de la scène avec un jeu distillé sous forme épisodique. Si le concept en rebute plus d’un, force est de constater que l’agent 47 n’a rien perdu de sa superbe, tout comme Samourai Warriors 4 Empires sur les consoles de Sony. Quant aux fans de jeux-vidéo de combat, c’est EA Sports UFC 2 qui remplissait les critères. Techniquement plus poussé que son aîné, EA Sports UFC 2 empile les points positifs et gomme parfaitement les défauts du premier opus. Les moins exigeants préfèreront tout de même Pokken Tournament sur Wii U, qui parvient avec brio, à rassembler l’univers des Pokemon à celui des combats.

Si ces jeux-vidéo ne vous conviennent toujours pas, sachez que vous pouviez trouver République sur PS4, Hyrule Warriors Legends sur Nintendo 3DS, ou encore Resident Evil 6 Gold Edition, de quoi passer de très belles heures de jeu.

