Regarder le concert Au rendez-vous des Enfoirés ce 11 mars sur TF1 > Comme chaque année, les Enfoirés prennent la tête de la télévision et chaque édition permet de découvrir de nouvelles personnalités dans la famille des Enfoirés.

Ça y est, l’habituel concert annuel des Enfoirés à la télévision débarque enfin, avec un moment enregistré lors d’un concert qui s’est déroulé au mois de janvier sur la scène de l’AccorHotels Arena de Paris.

Déjà à ce moment-là, la troupe d’artistes enflammaient la scène, tout en étant emmenée par Jean-Jacques Goldman.

Cette année, les Enfoirés accueillaient quelques nouvelles recrues, comme la danseuse Marie-Agnès Gillot, qui sera venue interpréter une chorégraphie sur la chanson Jour 1 de Louane, et qui aura été accompagnée par le violoniste Renaud Capuçon.

Au rendez-vous des Enfoirés est aussi le moment parfait d’assister au combat exceptionnel entre Zlatan Ibrahimovic et Sébastien Chabal.

Il est possible de regarder le concert Au rendez-vous des Enfoirés ce vendredi 11 mars 2016, à partir de 20 heures 55 sur TF1.

Cette nouvelle année permet encore d’accueillir Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc, Soprano, Véronic DiCaire et Monica Bellucci ; tous ces artistes rejoignent alors les plus fidèles des Enfoirés qui ont marqué l’histoire de l’association.

Impossible alors de ne pas les évoquer ; Jean-Louis Aubert, Bénabar, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Thomas Dutronc, Patrick Fiori, Liane Foly, Jean-Jacques Goldman, Grégoire, Jenifer, Michael Jones, Gérard Jugnot, Claire Keim, Sandrine Kiberlain, Michèle Laroque, Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Nolwenn Leroy, Lorie, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, Kad Merad, Pascal Obispo, Pierre Palmade, M Pokora, Shy’m, MC Solaar, Tal, Christophe Willem, Michaël Youn et Zazie.

