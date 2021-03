Pokemon revient avec deux nouveaux épisodes nommés Pokemon Sun et Pokemon Moon

Pokemon revient en 2016 avec deux nouveaux épisodes nommés Pokemon Sun et Pokemon Moon > Il fallait s’y attendre, Nintendo possède une licence très forte à travers le monde et il n’est pas question de la laisser s’échapper ; l’année 2016 marque alors le retour de la licence, sous de nombreuses formes.

Début 2016 dans un premier temps, les joueurs pouvaient découvrir ou redécouvrir Pokemon Rouge, Pokemon Bleu et Pokemon Jaune, tous lancés sur le Nintendo E-Shop de la 3DS et de la 2DS. S’il n’est pas question d’une quelconque amélioration par rapport aux trois jeux de base étant sortis il y a vingt ans, c’est pourtant avec une certaine émotion que les joueurs se lançaient dans l’aventure.

Bien qu’ils soient toujours en noir et blanc sur les versions proposées dans l’E-shop, les Pokemons de la première génération ont marqué l’histoire de la saga et les joueurs ne disposaient pas de moyens pour transférer les Pokemons acquis il y a vingt ans, sur les versions plus récentes.

Désormais, cela est possible puisque les trois softs proposent des échanges et des combats en ligne, grâce au système sans fil des dernières consoles de Nintendo. En d’autres termes, les joueurs peuvent désormais accéder à la banque de stockage en ligne de Nintendo ; un excellent moyen de parfaire son équipe actuelle.

Pokemon revient en 2016 avec deux nouveaux épisodes nommés Pokemon Sun et Pokemon Moon

Toujours en février 2016, c’est un autre évènement qui attirait l’attention. Quelques jours seulement avant le Nintendo Direct du mois de février 2016, Nintendo déposait deux marques ; à savoir Pokemon Sun (Pokemon Soleil) et Pokemon Moon (Pokemon Lune).

Dès lors, et à l’heure où ces lignes sont écrites, les informations sont loin d’être nombreuses, d’autant que le Nintendo Direct n’aura finalement que permit de confirmer la sortie de ces deux titres pour la fin de l’année 2016.

Une nouveauté aura toutefois été annoncée lors de l’évènement, puisque l’on apprenait que les nouveaux Pokemon Sun et Pokemon Moon seraient disponibles dans un total de neuf langues, comprenant le Chinois et le Chinois simplifié ; l’on aurait toutefois préféré en apprendre un peu plus sur l’histoire de Pokemon Sun et Pokemon Moon, et savoir, surtout, si ces deux opus mettraient en place une nouvelle génération de Pokemon.

Dans les faits, l’on peut penser que oui puisque lors de la présentation de l’historique des jeux-vidéo Pokemon, seuls sont apparus les jeux-vidéo proposant une génération nouvelle ; les choses vont-elles se confirmer en fin d’année 2016 ?

Partager : Twitter

Facebook