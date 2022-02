The Voice à voir sur Internet et sur TF1

The Voice saison 5 épisode 4 ce 20 février sur TF1 > Un mois est passé et la compétition est toujours au beau fixe. Désormais, les places pour poursuivre l’aventure sont restreintes et il faut redoubler d’efforts pour parvenir à séduire un coach.

Depuis le début de l’aventure de la saison 5 de The Voice, l’on constate que quelques secondes suffisent parfois pour mener à bien sa mission ; faire retourner un des coachs afin de rejoindre son équipe.

Ce soir, Garou, Zazie, Florent Pagny et Mika tournent toujours le dos à la scène et restent en quête de la perle rare ; concentré et attentif à la moindre des notes prononcées par les candidats, il ne suffit que d’une simple pression sur un bouton pour se retourner et agrandir son équipe.

Au total, les coachs peuvent intégrer jusqu’à seize candidats dans l’équipe, mais la première victoire d’un candidat vient du fait de réussir à retourner plusieurs coachs, qui se battront pour le récupérer.

Car oui, si un seul coach vient à se retourner sur une prestation, le chanteur ou la chanteuse rejoindra automatiquement l’équipe du coach, mais si plusieurs coachs se retournent, c’est au candidat de choisir avec qui il va poursuivre l’aventure ; de telles situations ont déjà permis par le passé de vivre de bons moments de bagarre dans une bonne ambiance entre les quatre coachs.

Sachez que The Voice saison 5 épisode 4 est à regarder ce samedi 20 février 2016, à partir de 20 heures 55 sur TF1.

Alors que les battles approchent désormais à grands pas, les auditions à l’aveugle de la semaine dernière ont offert quelques émotions, notamment à Zazie, en larmes suite à la prestation de Sam, une candidate qui a repris Utile de Julien Clerc et qui faisait écho aux attentats de Paris ; d’autant plus émouvant pour Zazie, que les auditions ont été enregistrées quelques jours seulement après les évènements.

Soulignons également la performance d’Amandine, qui aura eu le privilège de choisir son camp ; imperturbable par l’idée de Mika de faire venir sa famille pour qu’elle rejoigne le chanteur, elle choisira Florent Pagny.

