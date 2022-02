Far Cry Primal se tourne vers l’âge de la pierre avec les bases du succès de la licence > Qui ne connaît désormais pas la licence Far Cry, celle qui a réussi à s’imposer au fil des années en prenant son envol du côté du PC ?

Sa première sortie, en 2004, aura permis aux joueurs de découvrir un vaste monde ouvert, où la linéarité n’était pas de mise. Si Far Cry a su se faire une place dans le cœur des joueurs de la première heure, c’est également grâce à un moteur physique novateur et affichant des graphismes incroyablement beaux.

Il ne faudra pas longtemps pour que les joueurs consoles puissent goûter à l’expérience puisque Far Cry sera porté un an plus tard du côté de la Xbox de Microsoft (avec quelques différences dans le scénario tout de même) ; la PlayStation 2 et la Nintendo GameCube n’étaient alors pas assez puissantes pour accueillir le nouveau soft d’Ubisoft.

Véritable succès, Far Cry deviendra ensuite une licence à suites, dont les épisodes se dérouleront tous sur une île plus ou moins paradisiaque. Toujours très exemplaire dans son contenu, la série connaîtra toutefois quelques passages à vide, et ce, dans tous les épisodes ; ou presque, qui suivirent.

Dans Far Cry 2 par exemple, les activités proposées se voudront répétitives, notamment à cause de déplacement en véhicules jugés trop longs, tandis que l’IA des ennemis sera, elle aussi, en cause. Malgré des problèmes certains, Far Cry 2 parviendra à s’écouler à plus d’un million d’exemplaires en moins d’un mois de commercialisation.

Quelques années plus tard, en 2012, Far Cry parvenait à rendre justice à la licence en effaçant bon nombres de problèmes récurrents à la licence. Désormais, le jeu propose un contenu plus explosif que jamais et se dote d’un ennemi principal au charisme exemplaire. En ayant écouté la communauté pour parfaire son soft, Ubisoft a fait très fort et Far Cry est, depuis lors, devenu une série notable dans l’industrie, un succès confirmé par la sortie de Far Cry 4, deux ans plus tard.

Un peu plus d’un an après la sortie de Far Cry 4, les joueurs pouvaient mettre les pieds dans un tout autre univers pour Far Cry Primal. Ici, laissons de côté le présent pour se diriger dans des temps plus reculés, en plein âge de la pierre. En effet, le joueur est plongé 10 000 ans avant l’ère commune. Ici, la survie et le développement de la tribu du joueur est en plein cœur de l’histoire, dans un monde hostile où se mêle mammouths et tigres à dents de sabre.

Ici, il n’est plus question de snipers et autres fusils d’assaut, puisque ce ne sont que des arcs en bois et des lances qui se partagent l’affiche de l’arsenal du joueur, qui va devoir ; après avoir perdu son groupe, réussir à prendre la tête de sa propre tribu. Si le scénario et l’univers parviennent à séduire, il n’y a, en revanche, aucune surprise dans le contenu, puisque Far Cry Primal parvient sans grandes difficultés à proposer le meilleur de la licence acquis au fil des épisodes. Jouissif, nerveux et surprenant, Far Cry Prymal s’impose ; en seulement quelques heures de jeu, comme une nouvelle référence du FPS sur PC, Xbox One et PlayStation 4 ; une référence sur laquelle nous reviendrons.

