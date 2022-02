Street Fighter V est un retour fracassant de la licence de Capcom en exclu sur PS4 > Présent dans les esprits des joueurs depuis de très longues années désormais, la licence Street Fighter aura su se faire une place dans le milieu très fermé des jeux-vidéo de combat très nerveux.

Déjà lors de la sortie du premier opus en 1987 dans les salles d’arcades, le constat ne s’est pas fait attendre ; l’on retrouvait alors un jeu très nerveux qui faisait la part belle aux mouvements spectaculaire et aux petites boules d’énergie qui auront énervé ; ou satisfait, bien des joueurs.

Mais si l’épisode Street Fighter de 1987 apparaît bien comme le premier opus de la licence, l’histoire retiendra surtout l’arrivée de Street Fighter II en 1991, toujours dans les salles d’arcades ; le soft sera porté sur consoles un an plus tard et le succès débutera dès ce moment-là.

Désormais, Street Fighter II offre la possibilité de choisir son combattant, chose impossible dans le premier opus, met en scène ces derniers dans des décors graphiquement soignés et pousse la nervosité des combats et la bande sonore sur un piédestal ; la réussite de Capcom viendra grâce à des ventes incroyables ; plus de douze millions de Street Fighter II s’écouleront et permettront à Nintendo de vendre des millions de Super Nintendo.

Toujours aussi bon au fil des années, Street Fighter ne cessera de prendre du galon et organisera ses sorties sur de nombreux supports ; ici, et bien que la concurrence soit rude, Street Fighter gardera l’avantage acquis à travers le temps et s’imposera toujours comme une référence.

Début 2009, Capcom adaptera son Street Fighter IV sur consoles de salon (Xbox 360 et PS3) et bien que ce dernier soit vivement critiqué par de nombreux joueurs, il parviendra à rester dans les meilleures ventes pour l’éditeur. Dans Street Fighter IV, la rudesse et la nervosité des combats sont au paroxysme et de nombreuses techniques ont fait leurs apparitions ; nous noterons alors la plus controversée, celle venant de la jauge d’Ultra Combo.

Comme son nom l’indique, cette dernière permet de lancer une attaque Ultra, mais cette jauge se remplie principalement lorsque le joueur subi des dégâts ; inverser le cour d’un combat face à un adversaire lambda ne sera alors qu’une simple formalité. Outre ce passage soulevant quelques retours négatifs, Street Fighter IV restera encore une référence du combat en 2D. En 2016 cette fois-ci, c’est Street Fighter V qui voyait les regards se tourner vers lui.

Dans son système de jeu, Street Fighter V propose des nouveautés, comme une nouvelle jauge permettant ; encore une fois, de pouvoir renverser le cour de la bataille. Désormais nommée V-Skill, cette spécialité permet alors au joueur de surprendre son adversaire plus facilement que dans Street Fighter IV (grâce à des contres surpuissants, du poison, à l’arrivée d’un second personnage à l’écran, …), justifiant finalement au joueur novice ; comme au confirmé, de pouvoir s’amuser pleinement. Sur le plan des nouveautés toujours, quelques personnages font leur apparition dans Street Fighter V et lors de la sortie du titre, ils étaient quatre ; F.A.N.G, Laura, Necalli et Rachid.

Habitué à sortir sur plusieurs supports en même temps, Street Fighter V se permettait de débarquer en exclusivité sur la console de Sony, la PS4. Lorsque l’on regarde le succès de Street Fighter à travers les âges, il ne fait finalement nul doute que le jeu parviendra à porter encore plus haut la PS4 de Sony dans le monde ; permettant à la console de franchir un nouveau cap en terme de millions de ventes, et ce, sans la présence malheureuse de Blanka et Honda.

