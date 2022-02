Le 2e épisode de Top Chef sur M6

Le 2e épisode de Top Chef saison 7 ce 1er février sur M6 > Après une mise en bouche incroyable la semaine dernière où pas moins de trois candidats ont du quitter l’aventure, Top Chef revient en grande pompe pour nous proposer, déjà, le 2e épisode de la saison 7.

Dès ce soir, ils sont encore treize à pouvoir tenter de repartir avec le titre de Top Chef. Bien que l’on ne se trouve qu’à la deuxième semaine de compétition, les surprises sont nombreuses !

L’entame de la soirée ne fait alors que prouver ces dires avec la présentation de la première épreuve. Ici, Philippe Etchebest et Michel Sarran vont se transformer en véritables commis de cuisine ; pour la première fois de l’histoire de l’émission, les chefs enfilent les habits de commis.

L’objectif principal pour les deux chefs ? Observer de plus près et juger la capacité des candidats à être chef. Ce sont alors deux groupes de quatre candidats qui vont diriger à tour de rôle les deux membres du jury pour la réalisation de recettes autour de la sole et de l’agneau.

Le 2e épisode de Top Chef saison 7 ce 1er février sur M6

Le jugement final de la première épreuve revient à neuf chefs étoilés, qui ont répondu présents pour départager les deux groupes.

Le 2e épisode de Top Chef saison 7 est à regarder ce lundi 1er février 2016, dès 20 heures 55 sur M6.

La deuxième épreuve se veut également très surprenante, puisque les candidats (répartis en trois groupes de trois), vont devoir cuisiner des aliments que les membres du jury détestent par-dessus tout. Charge à eux de faire apprécier le céleri à Hélène Darroze, l’endive à Philippe Etchebest et les rognons à Michel Sarran.

Une fois la dégustation terminée, chaque chef désigne l’assiette la moins convaincante dans chaque équipe ; trois candidats seront ensuite envoyés en dernière chance où un nouveau défi de taille se dessine ; réaliser un plat gastronomique avec une boîte de six œufs.

Partager : Twitter

Facebook