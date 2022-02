Les plus folles rumeurs avant la présentation et la sortie de la Nintendo NX > Qui ne connait pas le géant du jeu-vidéo qui avait ses premiers pas avec, notamment, des jeux de cartes ? Désormais, Nintendo est l’une des entreprises les plus fortes au monde, malgré les déboires actuelles.

Nintendo, c’est une marque forte pour les joueurs de tous les âges, tandis que certains ont grandi en compagnie de Mario, Zelda, ou Donkey Kong, d’autres découvrent la marque avec les jeux-vidéo qui ont fait la force de la marque, les mêmes Mario, Zelda et Donkey Kong.

Décriée parfois pour son manque de renouvellement dans les licences, force est de constater que chacune des sorties de jeu-vidéo mettant en scène le plombier Italien est un véritable succès sur le plan mondial, notamment grâce à un univers coloré et prenant à souhait ; car oui, la force de Nintendo réside bel et bien dans le fait de pouvoir offrir une expérience marquante, pour l’enfant et les parents.

Qui n’a, alors, jamais entendu parler de la Nintendo Wii ? Cette console, austère de primes abords, s’annoncera comme un véritable bol d’air frais, dans un monde où la concurrence se faisait principalement sur la puissance de la machine. Ici, pas de graphismes affichés en haute-définition, mais des expériences toujours plus novatrices grâce à la fonction de détection des mouvements.

Les plus folles rumeurs avant la présentation et la sortie de la Nintendo NX

Avec un succès commercial certain pour sa Nintendo Wii (plus de 40 millions de consoles vendues à travers le monde), Nintendo voulait ensuite attirer les joueurs plus hardcores et se lancer dans la guerre esthétique, la Nintendo Wii U vit alors le jour.

Surprise toutefois pour le géant Japonais, puisque la Wii U ne parviendra jamais à rivaliser avec les ventes de sa grande sœur ; pire encore puisque la Nintendo Wii U s’annoncera comme un échec cuisant pour la marque, un échec qui pourrait être aussi éprouvant que le Virtual Boy en son temps.

Pour remédier à cela, quelques fuites annoncèrent le retour en fanfare de Nintendo, sur une nouvelle console cette fois-ci. Depuis la fin de l’année 2015, de nombreuses rumeurs apparaissaient sur la toile, des rumeurs qui laissaient parfois perplexe même le moins curieux des joueurs habitués à Nintendo depuis son enfance. Pour la Nintendo NX, l’on pourrait alors se rapprocher d’une console plus puissante qu’à l’accoutumer, mais toujours à la traîne par rapport à la PS4 de Sony et à la Xbox One de Microsoft.

Les plus folles rumeurs avant une présentation et une sortie de la Nintendo NX font état d’une console possédant les licences fortes de Nintendo en exclusivité, un nouveau système de jeu en ligne, un moyen de jouer sur la console et sur une console portable (à la même manière de ce que l’on trouve chez Sony ou sur la Nintendo Wii U), une implantation de trophées et de succès, de surfer sur le web et de passer des appels depuis sa télévision, de supporter le streaming en 4K à 60 images par secondes, ou encore de pouvoir se connecter sur n’importe quel appareil ; dont les consoles concurrentes.

Si tout ceci est à prendre avec des pincettes, l’on peut encore citer la présence de la réalité augmentée pour la console et la console portable, et une définition d’image à 900p et 60 FPS ; ce qui resterait alors encore un cran en dessous de la Full HD et de son 1080 P ; gageons que l’on sera réellement fixé lors de l’E3 2016 du mois de juin.

