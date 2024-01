2e partie de la présentation des candidats de l’Amour est dans le pré saison 11 ce 18 janvier sur M6 > Alors que nous avons découverts les premiers agriculteurs de cette saison 11 de l’Amour est dans le pré la semaine dernière, il est temps, désormais, de terminer le tour de France avec la présentation des derniers candidats.

Au fil des ans, l’émission l’Amour est dans le pré sera parvenue à rassembler les téléspectateurs devant leur écran le lundi soir ; les audiences de la saison dix permettront même de confirmer que le concept plaît toujours autant en ayant attiré pas moins de cinq millions de personnes.

Pour les agriculteurs présents dans cette saison 11 de l’Amour est dans le pré, il manque quelque chose d’important dans leur vie, à savoir l’amour.

En effet, ils sont des centaines de milliers d’exploitants agricoles en France, et, comme tout chef d’entreprise, leur emploi du temps surchargé ; mais également leur isolement géographique, ne permet aucunement de faire des rencontres amoureuses.

C’est donc de la Bretagne à l’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, de la Provence-Alpes-Côte-d’Azur à la Normandie, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté ou par le Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, que l’on retrouve Karine Le Marchand.

La 2e partie de la présentation des candidats de l’Amour est dans le pré saison 11 est à regarder ce lundi 18 janvier 2016, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Au fil des deux soirées, nous avons et ferons connaissance avec les 14 agriculteurs de la saison (onze hommes et trois femmes) afin de découvrir leur personnalité, leurs attentes amoureuses et leurs désirs de vie à deux.

Ils se confieront sans détour, pour trouver la perle rare qui viendra égayer le quotidien de chacun des agriculteurs.

