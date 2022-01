Puppets ! Le grand show des marionnettes sur TF1 ce 2 janvier > Pour fêter et débuter la nouvelle année dans l’humour et la féerie, la chaîne TF1 nous propose un concours, destiné à récompenser le meilleur marionnettiste grâce à un intense spectacle.

C’est sous la présentation de la star de midi, Jean-Luc Reichmann ; lui-même accompagné par Miss Izzy, la marionnette qui fait la pluie et le beau temps dans le monde des puppets et physionomiste dans les clubs Parisiens depuis plus de vingt ans, que seize amateurs et / ou professionnels se présentent.

Ce soir, ils s’affrontent dans des numéros drôles, tristes, poétiques, mais surtout, éblouissants.

Placés dans quatre groupes de quatre candidats, ils ont la lourde tâche de devoir séduire des amoureux et spécialistes du spectacle vivant que sont Chantal Ladesou, Jean-Marie Bigard et Willy Roveli.

Les artistes présents pour l’occasion vont alors sélectionner, dans chaque groupe, leurs préférés afin de les faire accéder à la finale.

Sachez qu’il est possible de voir Puppets ! Le grand show des marionnettes dès 20 heures 55 sur TF1, ce samedi 2 janvier 2016.

Une fois la finale atteinte, ils ne seront plus que quatre à pouvoir décrocher la somme de 15 000 euros et le trophée Puppets, et c’est au public présent dans la salle que revient le choix ultime.

Tout au long de la soirée, Miss Izzy recueillera les confidences de ses nombreux collègues, bien à l’abri dans le Puppet Club, un endroit très sélect.

