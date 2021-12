Le 31 tout est permis avec Arthur sur TF1 à regrader en replay

Le 31 tout est permis avec Arthur sur TF1 ce 31 décembre > Nous y sommes, la fin d’année approche et il est grand temps de laisser l’année 2015 derrière nous pour se tourner vers l’année 2016, en oubliant les mauvais souvenirs pour repartir sur de bonnes bases.

Pour fêter le réveillon comme il se doit, dans la bonne humeur et dans la joie, Arthur reprend du service et offre ce soir aux téléspectateurs un exceptionnel numéro de son émission désormais culte et abonnée à la deuxième partie de soirée du vendredi ; vendredi tout est permis.

Ce soir, c’est dans un grand format et sur un plateau XXL pour l’occasion, que l’animateur adoré des Français reçoit de nombreux invités prestigieux venus de bon cœur pour se retrouver face aux blagues, à la réparties et aux chorégraphies totalement improvisées de quelques pensionnaires comme Christophe Beaugrand, Rachid Badouri, Titoff, Anthony Kavanagh, Joy Esther et Issa Doumbia.

L’occasion est alors parfaite de retrouver sur le décor penché ou sur l’épreuve du Let’s Dance bien d’autres invités.

Le 31 tout est permis avec Arthur sur TF1 ce 31 décembre

Place alors à Shy’m, Lara Fabian, Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Karine Ferri, Sandrine Quétier, Laurent Ournac, Priscilla Betti, l’ancienne Miss France Camille Cerf quelques acteurs présents dans «Nos chers voisins», comme Thierry Samitier, Talina Boyaci, Levanah Solomon, Damien Ferdel et Gil Alma.

L’on ne peut que vous recommander de regarder Le 31 tout est permis avec Arthur dès 20 heures 55 sur TF1, ce jeudi 31 décembre 2015.

Pour patienter jusqu’à minuit, Arthur accueille encore les danseuses du Moulin Rouge, les troupes Bharati et Tahiti Nui, dont les danses viennent ponctuer l’émission jusqu’aux douze coups de minuit. S’en suit alors un medley des tubes incontournables de La Compagnie Créole.

Nous espérons que vous avez passé une année formidable et que l’année 2016 ne vous soit que joyeuse, le moment est venu de vous souhaiter, à tous, une excellente et merveilleuse année 2016 de la part de toute l’équipe !

Partager : Twitter

Facebook