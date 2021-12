300 chœurs pour les fêtes à regarder sur France 3

300 chœurs pour les fêtes ce 28 décembre sur France 3 > Alors que la nouvelle année s’approche très fortement, la chaîne France 3 nous propose de passer une soirée aussi festive que vivante, en compagnie de pas de moins de 300 chœurs.

Ce 28 décembre sur France 3, de nombreux artistes Français se sont donnés rendez-vous sur la piste de l’Académie Fratellini, située à Saint-Denis.

Ici, ils viennent chanter leurs plus grands succès et font, eux-mêmes, office de présentateurs et d’animateurs tout au long du joyeux programme de France 3.

Chacun d’eux est alors associé à un chœur pour offrir au public des versions inédites de leurs chansons préférées ; le show est entièrement pensé par les artistes.

Tout au long de la soirée, l’on retrouve des icônes de la chanson Française, et des artistes qui ne cessent de briller lors de leurs récentes sorties.

Sachez que vous pouvez voir 300 chœurs pour les fêtes ce lundi 28 décembre 2015, à partir de 20 heures 50 sur France 3.

Parmi les artistes présents, l’on peut découvrir les prestations de Mireille Mathieu, Kendji Girac, Marina Kaye, Emmanuel Moire, Louane, Daniel Guichard, Chantal Goya, Laura Pausini, Vincent Niclo, Seal, Chimène Badi, Yves Duteil, Amaury Vassili, Anggun, Gérard Lenorman, Tal, Chico & the Gypsies, M. Pokora, Nicole Croisille, ou encore la troupe de la comédie musical Résiste et la Légende du roi Arthur.

Les chœurs ne sont pas en reste, et l’occasion est parfaite de découvrir ou redécouvrir les Petits Chanteurs à la croix de bois, le chœur du studio international de Paris, Les petits écoliers chantants de Bondy, Gospel pour 100 voix, le chœur des Parisiennes et Gospel sur la colline.

