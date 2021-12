Les 12 coups de Noël sur TF1

Les 12 coups de Noël ce 24 décembre sur TF1 > Habitué à animer les milieux de journées avec les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann nous propose une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de l’humour, pour fêter dignement la fête de Noël.

En effet, Noël oblige aujourd’hui, Jean-Luc Reichmann et son équipe se sont mis dans l’esprit des fêtes pour porter haut les couleurs du partage et de la générosité.

Au cours de cette soirée spéciale des 12 coups, les invités et les candidats jouent en faveur des Resto du Cœur ; pour l’occasion, l’on retrouve alors quatre célébrités qui ont répondu présentes.

Place à Mimie Mathy, la marraine des Restos du Cœur et qui est très connue pour son rôle de Joséphine ange gardien le lundi soir sur TF1, Priscilla Betti, Keen’V et Olivier Baroux, que l’on aura d’abord connu dans le célèbre duo, Kad et Olivier.

Les 12 coups de Noël ce 24 décembre sur TF1

Afin de maximiser les chances de victoires, les invités de la soirée vont former un duo avec des maîtres de midi exemplaires et qui ont marqué l’histoire du jeu télévisé.

Sachez qu’il vous est possible de voir les 12 coups de Noël ce jeudi 24 décembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur TF1.

Ainsi, l’on retrouve Roselyne des Bouches-du-Rhône (11 participations), Xavier de Savoie (76 participations), Sylvain du Gers (75 participations) et Alexandre de Villeneuve-Loubet qui aura également connu 75 participations à l’émission les 12 coups de midi.

C’est 100 000 euros de gains et de cadeaux qui sont à la clé ce soir et qui sont emmenés par le Père Noël en personne. Au cours de la soirée, l’on retrouvera aussi les meilleurs moments de l’émission au cours de l’année et des bêtisiers incroyables.

L’émission est alors parfaite pour passer un 24 décembre au beau fixe et l’occasion est également parfaite pour nous, de vous souhaiter un excellent et joyeux Noël !

