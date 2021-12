Voir l’élection de Miss France en direct sur TF1

Voir l’élection de Miss France 2016 en direct ce 19 décembre sur TF1 > Un peu plus d’un an est passé et il est désormais temps d’élire une nouvelle Miss France. Quoi de mieux qu’une émission en direct sur TF1 pour cela ?

Jamais nous pourrons nous lasser de cet évènement. Toujours dans le même état d’esprit festif, le concours parvient à rassembler de nombreux Français devant leur porte de télévision. Ce soir, Jean-Pierre Foucault enfile une nouvelle fois son costume de maître de cérémonie, tout en étant accompagné par Sylvie Tellier, Miss France 2002 et directrice de la société Miss France.

Emblèmes du glamour à la Française, elles ne sont pas moins de 31 prétendantes à la couronne si prestigieuse. Au cours de la soirée, elles vont devoir séduire le jury ; présent au Zénith de Lille, mais aussi les téléspectateurs et le public sur le thème des rêves.

Charge alors à ces miss d’illustrer les rêves d’enfant de dix anciennes Miss France.

L’on va alors les découvrir super héroïnes, pirates, mères Noël, top models ou encore divas de la chanson. Elles devront également se montrer sincère afin de dévoiler leur personnalité et s’attirer les faveurs de la majorité.

Sachez que vous pouvez voir l’élection de Miss France 2016 en direct ce samedi 19 décembre 2015, dès 20 heures 55 sur TF1.

Les défilés traditionnels sont toujours de la partie, et l’on retrouvera les prétendantes en robe Pronuptia, et en maillot de bain une et deux pièces Orza. Dans la première phase de la soirée, les téléspectateurs vont pouvoir voter en direct en même temps que le jury qui est présidé, cette année, par Jean-Paul Gaultier. Lors de cette première sélection, les suffrages des deux parties sont identiques, à l’inverse de la phase finale, où le seul choix revient aux téléspectateurs.

Les votants doivent alors départager les cinq finalistes au terme d’un défilé haute couture entièrement en dentelles et signé Nicolas Fafiotte. Qui va succéder à Camille Cerf, Miss France 2015 ?

