L’histoire au quotidien sur le XIXe siècle à voir sur M6

L’histoire au quotidien sur le XIXe siècle ce 16 décembre sur M6 > Le documentaire L’histoire au quotidien se veut très intéressant à visionner, et l’on retrouve, ce soir, le troisième numéro de l’émission, qui nous fait voyager au XIXe siècle.

Pour la troisième soirée de l’histoire au quotidien, Mac Lesggy et Marjolaine Boutet cherchent des réponses sur l’une des périodes clés de la grande Histoire de France, le XIXe siècle et sa révolution industrielle.

L’occasion est alors parfaite pour se retrouver de la fin de l’Empire de Napoléon 1er en 1815, jusqu’à l’inauguration de la Tour Eiffel, le premier gratte-ciel de l’histoire en 1889.

C’est au cours de ces 74 années de bouleversements, que la France ; de tradition agricole, va devenir l’un des pays industriels le plus moderne au monde.

Durant cette période, de nombreux changements ont eu lieu ; le chemin de fer, l’hygiène et les découvertes de Louis Pasteur, l’habitat, l’alimentation et la haute gastronomie, mais aussi les modes, loisirs, les maisons closes et l’enseignement.

Vous pouvez regarder l’histoire au quotidien sur le XIXe siècle ce mercredi 16 décembre 2015, dès 20 heures 55 sur M6.

Le documentaire pose alors des questions qui ont le mérite de devoir trouver une réponse ; comment le quotidien des Français va-t-il être bouleversé en 1815 et 1889 ? À quoi ressemblait la vie des Français ; notamment celle d’une nouvelle classe sociale comme les ouvriers et les mineurs ? Qu’avons-nous, au final, gardés de ces changements de nos jours ?

