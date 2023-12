Le Switch de Danse avec les stars en direct sur TF1 ce 5 décembre > Au cours de ces dernières semaines, le programme de Danse avec les stars s’est vu chamboulé. Le très redouté switch, prévu depuis quelques temps maintenant, rentre en action ce soir.

Comme nous le remarquons depuis le début de l’émission, c’est dans un décor entièrement redessiné pour cette sixième saison de Danse avec les stars, que dix personnalités issues de tous les horizons s’étaient lancées dans le concours, en octobre dernier.

Pour sa sixième année à l’antenne, la liste des célébrités présentes dans Danse avec les stars se veut plutôt belle. L’on retrouve les chanteurs Vincent Niclo et Loïc Nottet ; le représentant de la Belgique lors de l’Eurovision 2015, mais également Olivier Dion et Priscilla Betti.

Le monde des acteurs et de la comédie est également représenté, puisque l’on pouvait compter sur les performances de l’humoriste Véronic DiCaire, et de l’actrice Fabienne Carat, que l’on connaît comme personnage incontournable de la série Plus Belle la Vie.

Ajoutons encore à ces derniers, la Youtubeuse EnjoyPhenix, et miss Limousin, Sophie Vouzelaud, 1ère Dauphine à l’élection de Miss France 2007.

Vous pouvez voir le switch de Danse avec les stars en direct sur TF1, à partir de 20 heures 55 ce samedi 5 décembre 2015.

Après une dernière semaine riche en émotion avec des danses sur les plus grands classiques de Disney, les stars encore dans l’aventure vont vivre un moment assez dur ; en effet, le switch vient mettre son grain de sel et pourrait bien mettre à mal les candidats habitués à danser avec leur partenaire.

En effet, les téléspectateurs ont pu voter et changer les équipes que l’on connaissait depuis l’entame de la sixième saison de Danse avec les stars. Alors que certains prennent très mal le changement de partenaire, il faut vite se ressaisir pour rester dans la course ; le marathon de danse de la soirée apparaît comme l’un des meilleurs moyens de grappiller des points précieux pour le classement, puisque le jury composé de Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot n’est plus le seul à attribuer des points ; les téléspectateurs ont aussi leurs mots à dire.

