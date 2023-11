La France à un incroyable talent à revoir en direct sur M6

La France à un incroyable talent la 1ère demi-finale en direct sur M6 ce 24 novembre > Les auditions et les délibérations sont terminés, et bien que l’on ne puisse que regretter certains choix du jury, place désormais, à la 1ère demi-finale en direct.

Lors du lancement de cette 10e saison de la France à un incroyable talent, ils étaient plus de 150 à tenter leur chance devant le jury et le public. Désormais, ils ne sont plus que vingt à pouvoir encore rêver du titre de cette année.

Dès cette première soirée en direct, ceux ayant bénéficié des Golden Buzzer n’ont plus aucune certitude et pourraient bien quitter l’aventure, dès ce soir.

Pour accéder à la prochaine étape, il faudra, plus que jamais, réaliser des performances véritablement incroyables pour séduire le téléspectateur.

Pour la 1ère demi-finale de la France à un incroyable talent, les candidats sont repartis en deux groupes de cinq. Ils devront alors présenter un numéro différent des auditions, et en direct cette fois-ci.

Il est possible de regarder La France à un incroyable talent et la 1ère demi-finale en direct sur M6, dès 20 heures 55 ce mardi 24 novembre 2015.

Une fois les numéros des cinq premiers candidats passés, le jury qualifiera un numéro pour la demi-finale, tandis que le choix du second numéro revient, comme à l’accoutumer, aux téléspectateurs qui peuvent voter pour soutenir leur préféré.

Nouveauté cette année, un troisième numéro peut être qualifié sur les dix présentés, puisque le jury accueille un invité pour chaque demi-finale. Pour remercier l’invité de sa présence, c’est un Golden Buzzer qui se trouvera devant lui, de quoi redistribuer les cartes pour la finale qui approche.

