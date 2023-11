Star Wars Battlefront à jouer sur consoles

Star Wars Battlefront est le renouveau de la série Star Wars sur consoles > Alors que Star Wars est une licence mondialement connu et qui possède un cachet indéniable, beaucoup de fans attendaient une suite à l’épisode VI, qui datait déjà de 1983.

Alors que les fans de la licence cinématographique sont désormais très heureux puisqu’une nouvelle trilogie Star Wars voit le jour entre 2015 et 2019, les amateurs des jeux-vidéo, quant à eux, peuvent également souffler.

Très présents lors des années 2000, les jeux-vidéo estampillés Star Wars commençaient à se faire de plus en plus discrets, et les quelques sorties qui se présentaient ne parvenaient jamais à atteindre le même niveau de qualité. Entre les MMO, les TPS, FPS et autres jeux-vidéo de stratégie, force est toutefois de constater que la licence Star Wars aura été déclinée à toutes les sauces sur nos chères consoles de salon.

Mais ce qui nous intéresse ici, c’est bien la série Battlefront. Aux origines, Star Wars Battlefront était un jeu-vidéo FPS/TPS (tir à la troisième personne), se déroulant dans l’univers de Star Wars. À l’instar de Battlefield 1942, les joueurs étaient alors plongés sur une immense carte et il fallait réussir à capturer des postes de commandement, tout en éliminant les adversaires afin de réduire leur ticket à zéro.

Sortit en 2004 et développé par Pandemic Studios, Star Wars Battlefront a connu un tel succès sur Playstation 2 et Xbox qu’il fut logique de découvrir une suite ; Star Wars Battlefront 2, en 2005, soit seulement un an plus tard. L’avancée technique sera néanmoins notable, puisque Star Wars Battlefront 2 proposera un mode multijoueur, jusqu’à 64 joueurs en réseau.

C’est donc depuis fin 2005 que les joueurs attendaient de pied fermes une nouvelle suite à cet univers aimé de la majorité. Dès l’année 2006, les premières rumeurs commencèrent à se montrer et les premières images apparaissaient en 2008. Malheureusement, le jeu fut annulé quelques années plus tard suite à la fermeture de Lucas Arts par Disney ; coup dur pour les fans.

Le salut viendra néanmoins rapidement. Nous sommes en 2013, lors de l’E3 ; à cette occasion DICE annoncera officiellement le jeu et ce dernier utilisera le moteur de Battlefield 4, le Frostbite 3, et, surprise générale, il ne se nommera pas Star Wars Battlefront 3, mais bien Star Wars Battlefront. Tout comme Need for Speed récemment, Electronic Arts a fait le choix d’un reboot complet de la licence, ce qui peut bien s’avérer payant.

Principalement centré sur le côté action en multijoueurs, Star Wars Battlefront ne propose aucun mode solo, n’en déplaise à certains. Pour l’occasion, le jeu se dote bien de missions réalisables en solo, mais dont le principe est clair, jouer en coopération. Outre le temps que l’on pourra passer dans ce mode, c’est bien le multijoueurs qui attire les fans et de ce côté-là, DICE et Electronic Arts font fort ; ce sont 40 joueurs qui luttent pour décrocher la victoire. Si l’avenir et le succès de Star Wars Battlefront ne font aucun doute, c’est notamment grâce à un univers apprécié et trop peu représenté ces dernières années, couplé à une phase de bêta qui aura attiré plus de neuf millions de joueurs, en quelques jours seulement.

