Le 4e épisode de Danse avec les stars ce 14 novembre en direct sur TF1 > Cela fait désormais un mois que les participants de Danse avec les stars tentent de briller sur la piste ; qui devra quitter l’aventure au terme de la soirée ?

Bienvenue au samedi soir de folie, en direct sur TF1. C’est dans un décor entièrement redessiné pour l’occasion de cette sixième saison de Danse avec les stars, que dix personnalités issues de tous les horizons s’étaient lancées dans le concours, en octobre dernier.

Et pour l’instant, la liste des célébrités encore présentes dans Danse avec les stars se veut plutôt belle. L’on retrouve toujours les chanteurs Vincent Niclo et Loïc Nottet ; le représentant de la Belgique lors de l’Eurovision 2015, mais également Olivier Dion et Priscilla Betti.

Le monde des acteurs et de la comédie est également représenté, puisque l’on peut encore compter ce soir sur les performances de l’humoriste Véronic DiCaire, et de l’actrice Fabienne Carat, que l’on connaît comme personnage incontournable de la série Plus Belle la Vie.

Ajoutons encore à ces derniers, la Youtubeuse EnjoyPhenix, et miss Limousin, Sophie Vouzelaud, 1ère Dauphine à l’élection de Miss France 2007.

Le 4e épisode de Danse avec les stars à voir ce samedi 14 novembre, en direct sur TF1 dès 20 heures 55.

Au cours de l’aventure, Djibrill Cissé a quitté l’émission lors de la première soirée ; qui aura fait polémiquer sur les réseaux sociaux, et la semaine dernière, Danse avec les stars a dû se passer de l’humour certain du comédien Thierry Samitier, alias Aymeric Dubernet-Carton dans Nos chers voisins.

Ce soir, ils ne sont plus que huit à pouvoir encore défendre leur place devant le jury, composé cette année de Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot.

