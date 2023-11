Rise of the Tomb Raider sur Xbox One

Rise of the Tomb Raider débarque en exclusivité sur Xbox One > Très attendu par toute une communauté, le jeu-vidéo Rise of the Tomb Raider pourrait peut-être justifier l’achat d’une Xbox One de Microsoft, du moins pour les plus impatients.

En effet, Microsoft a frappé un grand coup avec la licence Tomb Raider. En s’appropriant l’exclusivité temporaire du soft de Square Enix pendant un an, Microsoft entend bien rameuter de nouveaux joueurs sur sa plate-forme de jeux ; si les plus impatients sauteront le pas, les plus patients attendront gentillement la version Playstation 4 logiquement prévue en 2016.

Dans les faits, Rise of the Tomb Raider apparaît comme la suite directe de Tomb Raider, le reboot de la série qui aura été acclamé par la presse et les joueurs. Dans cet univers sortit en 2013, l’on découvrait alors une Lara Croft bien plus jeune, et qui n’était pas encore la femme à laquelle nous étions habitués.

Ne reprenant aucunement l’histoire de la série de base, Tomb Raider mettait donc en avant une Lara Croft d’une vingtaine d’années qui partait pour sa toute première expédition avec des amis et des collègues, à bord de l’Endurance, un navire d’exploration moderne.

Rise of the Tomb Raider débarque en exclusivité sur Xbox One

C’est en arrivant proche du Triangle du Dragon, une zone au sud du Japon que l’on connaît pour ses violentes tempêtes, que l’histoire commença pour la jeune héroïne, après que le bateau s’échoua sur une île mystérieuse.

Deux ans plus tard, c’est Rise of the Tomb Raider qui prenait la vedette chez les joueurs endurcis. Sur le plan scénaristique, les évènements se déroulent quelque temps après le premier épisode et Lara se dirige vers la Sibérie pour poursuivre le travail de son père, devenu obsédé par le mythe de l’immortalité après la mort de sa femme. Les nombreux déplacements de l’héroïne sont entrecoupés de flashbacks qui parviennent à renforcer l’amitié envers le personnage et son histoire, sans pour autant tomber dans l’exagération.

Sur le plan de la jouabilité, force est de constater que de nombreux ajouts sont venus étoffer le contenu. Désormais plus centré sur l’infiltration, Rise of the Tomb Raider parvient également à séduire grâce à un système de craft rapide couplé à des phases nerveuses de gameplay. Si, dans l’ensemble, Rise of the Tomb Raider surf sur les bonnes intentions de son aîné, tout en proposant des éléments venus directement d’Uncharted, ce second opus de la nouvelle série de Square Enix parvient à s’en tirer largement avec les honneurs.

Rise of the Tomb Raider parvient également à sortir son épingle du jeu en agrandissant ses zones d’explorations et en permettant de customiser et d’améliorer son équipement, dont l’arc, l’arme fétiche de Lara Croft. Pour les amoureux désireux de terminer tous les jeux à 100 %, Rise of the Tomb Raider propose aussi de nombreux objets à ramasser et un mode Expédition, consistant à boucler les niveaux le plus rapidement que possible ; une bonne surprise donc pour la fin d’année sur Xbox One.

