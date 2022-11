La France à un incroyable talent épisode 4 ce 10 novembre sur M6 > L’émission familiale de la chaîne M6 se poursuit ce soir, avec la quatrième soirée d’auditions. Alors que les demies-finales se rapprochent à grands pas, qui va encore pouvoir se qualifier pour la prochaine étape ?

La semaine dernière avait déjà marqué le retour de Dave durant quelque temps, histoire de remplacer la chanteuse Hélène Segara. Les fans de la personnalité seront alors ravis d’apprendre que Dave est toujours présent en ce début de soirée.

En effet, Hélène Segara ne reprendra son fauteuil et son buzzer qu’en deuxième partie d’émission et laisse encore le soin à Dave d’exprimer ses nombreux avis, aux côtés de son ami de toujours Gilbert Rozon, Kamel Ouali et Éric Antoine.

De nombreux jours sont désormais derrière le jury et de multiples candidats auront été sélectionnés pour les délibérations. Pourtant, ils ne pourront être que vingt à pouvoir évoluer en direct prochainement.

Le constat est donc simple pour les derniers candidats restants, il faut tout donner pour séduire un jury parfois capricieux et en désaccord avec le public de La France à un incroyable talent.

La France à un incroyable talent épisode 4 est à voir ce mardi 10 novembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Force est alors de constater que les candidats de ce soir possèdent des atouts certains. La troupe Les Petites Mains Symphoniques en est le parfait exemple. Reconnue dans la France entière, cette troupe de 500 enfants possède un talent inné pour la musique. Ce soir, ils seront 50 à se présenter devant le jury.

Au cour de la soirée, nous retrouvons également un nouveau magicien qui apparaît bien capable de mettre le jury de son côté. Surnommé le monsieur 100 000 volts de la magie, il est réputé pour ses numéros spectaculaires, qui allient la magie pure, le stand-up et l’humour. Conservera-t-il tous ses moyens face à Éric Antoine ?