NRJ Music Awards 2015 en direct sur TF1 ce 7 novembre > C’est partit pour une nouvelle cérémonie des NRJ Music Awards en direct sur TF1. Comme à l’accoutumer, de nombreux pris seront remis pour récompenser les meilleurs artistes de la scène musicale.

Pour cette nouvelle soirée de gala, les surprises seront nombreuses pour la 17e édition des NRJ Music Awards. Comme une coutume certaine, c’est Nikos Aliagas qui est à la présentation de l’évènement musical le plus attendu de l’année.

Sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, ce sont de nombreux artistes qui ont marqué l’année qui vont se succéder.

L’on retrouve alors des artistes comme Mylène Farmer, Sting, Maître Gims, Fréro Delavega, Major Lazer, M.Pokora, Kendji Girac, Louane, Ed Sheeran, Jason Derulo, Christine and the Queens, Justin Bieber, Ellie Goulding, Marina Kaye, Soprano, Adèle, et bien d’autres.

Concernant les votes, le public a eu jusqu’au 1er novembre pour départager ses chanteurs préférés, sur les sites de TF1 et de NRJ. Seule « la chanson Française de l’année » sera révélée au cours de la soirée, permettant alors aux téléspectateurs de voter par téléphone et SMS.

Sachez qu’il est possible de regarder les NRJ Music Awards 2015 dès 20 heures 55 en direct sur TF1, ce samedi 7 novembre 2015.

Dans les diverses catégories, l’on trouve par exemple « l’Artiste féminine de l’année », « l’Artiste masculin de l’année », ou encore la « Révélation Française de l’année ».

La « Révélation de l’année » permet d’offrir un sacre à Marina Kaye, Louane, Nekfeu ou Lilian Renaud, tandis que la catégorie « l’Artiste féminine internationale de l’année » se complète avec Ariana Grande, Rihanna, Sia et Taylor Swift.

