La France à un incroyable talent sur M6

La France à un incroyable talent saison 10 ce 20 octobre sur M6 > Cela fait maintenant plus de dix ans que la France nous fait découvrir ses plus merveilleux talents ; pour cette nouvelle année déjà historique, M6 nous propose une saison 10, remplie de surprises.

La plus surprenante des nouveautés se trouve directement dans le jury. Alors que l’on est habitué à trouver le bourreau Gilbert Rozon, force est de constater que ceux à ses côtés sont plutôt changeants.

Pour la France à un incroyable talent saison 10, M6 fait les choses en grand et l’on retrouve trois nouvelles têtes dans le jury ; la chanteuse Hélène Segara, le magicien Éric Antoine et le désormais très célèbre Kamel Ouali, metteur en scène et chorégraphe de talent.

Ce nouveau quatuor, aussi exigeant que talentueux, doit sélectionner 20 numéros sur les 150 qui se présenteront.

Côté technique, rien n’a changé et les candidats possèdent toujours deux minutes pour tenter de convaincre le jury de les garder. Comme à l’accoutumer, il faudra trois oui pour espérer rejoindre la prochaine étape, tandis que le Golden Buzzer ; qui a fait son apparition l’an passé, est toujours de la partie pour qualifier directement un numéro pour les demi-finales.

La France à un incroyable talent saison 10 est à regarder ce mardi 20 octobre 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Cette soirée se veut déjà très riche en numéros en tous genres et le choix va s’avérer compliqué pour le jury, désireux de faire entendre son point de vue.

Parmi les candidats, nous pouvons noter Mémé Gangsta qui est un jeune comédien déguisé en grand-mère bon chic bon genre interprétant un rap vraiment époustouflant, ou encore le groupe Aéro Ours, mettant en scène des ours qui danseront au rythme de musique électro.

